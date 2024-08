Marco Reus betritt bei MLS-Debüt erstmals den Rasen – was dann passiert, lässt die Fans ausflippen

Knapp drei Monate ist es her, dass Marco Reus hochemotional beim BVB verabschiedet worden ist. Nach zwölf Jahren bei Borussia Dortmund hat der Routinier in diesem Sommer ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die US-amerikanische Profiliga MLS ist seine neue fußballerische Heimat.

Am Samstag (24. August) hat Reus sein Debüt für LA Galaxy gegen Atlanta United gegeben. Dabei setzte er gleich ein dickes Statement und spielte sich schon in die Herzen der Fans – ein Auftakt nach Maß für den Ex-Borussen.

Marco Reus feiert Traum-Debüt

Reus in einem Trikot, das nicht schwarz-gelb ziert? Das dürfte auch für ihn selbst noch etwas ungewohnt sein. Und doch scheint es sportlich keinen großen Einfluss auf seine Leistungen zu haben. Denn schon bei seinem ersten Spiel für Los Angeles wurde er zum Mann des Spiels.

Der offensive Mittelfeldspieler wurde nach knapp einer Stunde beim Stand von 0:0 eingewechselt – es dauert keine 15 Minuten, da lieferte er seine erste Torbeteiligung für Galaxy. Reus legte den Führungstreffer für Riqui Puig vor. Doch damit nicht genug: Reus traf sogar noch einmal selbst.

In der 84. Minute erzielte Reus auch noch sein erstes Tor für sein neues Team und sicherte seinem Team so die drei Punkte. LA Galaxy führt die Western Conference derzeit an und ist damit auf dem besten Wege, die Playoffs zu erreichen.

Reus widmet sein Tor den Fans

30 Minuten genügen dem Ex-Dortmunder also, um die Herzen der Fans zu gewinnen. Auch, weil er sich gleich voll mit seinem neuen Klub identifiziert hat. Nach seinem Tor formte er mit den Händen die Buchstaben L und A. „Die Geste haben sie mir hier gleich beigebracht, dass das den Fans von Galaxy und den Leuten in LA viel bedeutet“, verriet Reus nach dem Traumeinstand

„Ich bin glücklich, dass wir einen Weg gefunden haben, das Spiel zu gewinnen“, betonte Reus. „Ich war den ganzen Tag aufgeregt und habe mich gefreut auf dieses Spiel“, offenbarte der 35-Jährige. Körperlich sei er bei 70, 80 Prozent und werde in den kommenden Wochen noch besser. Die Fans von LA Galaxy werden sich auf weitere Auftritte des Deutschen wohl schon freuen.