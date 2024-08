Mats Hummels erlaubt sich Reus-Scherz – dann wird es plötzlich ernst

Zumindest eine BVB-Legende macht weiter! Seit Mitte August ist klar, dass Marco Reus seine Fußball-Schuhe noch nicht an den Nagel hängt. Er wechselt zu LA Galaxy in die USA (hier mehr zum Deal lesen). Aber noch immer stellen sich Fans die Frage, was aus Mats Hummels wird.

Auch der Innenverteidiger bekam bei Borussia Dortmund keinen neuen Vertrag, ist seitdem vereinslos. Mats Hummels jedenfalls nimmt die Situation gelassen, erlaubt sich hier und da sogar einen Scherz. Sein jüngster Witz sorgte allerdings prompt für Spekulationen.

Mats Hummels mit Marco Reus „verabredet“

Am 16. August stellte Los Angeles Galaxy Marco Reus im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vor (hier gibt es alle Infos). Der neue Arbeitgeber des Mittelfeldspielers brachte seinen ehemaligen Kollegen auf Gedanken. Ein neues Posting von Hummels sorgt für große Resonanz.

„Oh ****, ich glaube, ich habe es falsch verstanden, als Marco sagte: ‚Lass uns diese Woche bei Galaxy treffen'“, schrieb Mats Hummels bei Instagram. Dazu postete er ein Bild, auf dem er mit skeptischem Blick vor dem Eingang zur „Galaxy Erding“ steht.

Die hat aber selbstverständlich nichts mit LA Galaxy zu tun, sondern ist eine Rutschwelt und Therme in Bayern. Die Steilvorlage nahm Ex-Kollege Reus allerdings dankend an und antwortete umgehend – und trat damit eine kleine Spekulations-Welle los.

„Müsste noch Platz sein“

Reus‘ trockene Reaktion auf den Hummels-Spaß: „Für einen Aussenrist müsste noch Platz sein.“ Damit spielte er natürlich auf den Instagram-Namen des Innenverteidigers an, der dort unter dem Namen „Aussenrist15“ zu finden ist.

Hier und da nutzen einige Fans das natürlich aus, um zu spekulieren, ob Mats Hummels nicht wirklich auch seinem Kumpel in die USA folgen könnte. Allerdings ist dieses Szenario so gut wie ausgeschlossen.

Immer wieder hatte der Ex-Dortmunder betont, nicht zu weit von der Heimat wegzuwollen. Italien oder England galten zuletzt als wahrscheinliche Ziele. Doch obwohl es interessierte Vereine gibt und die Ligen diese Woche starten, ist Hummels noch immer ohne Vertrag.