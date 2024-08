Marco Reus: Wechsel nach LA perfekt – ungewöhnliches Detail sorgt für Aufsehen

Marco Reus wechselt in die MLS – das ist jetzt offiziell. Am Donnerstag verkündete Los Angeles Galaxy offiziell, dass die BVB-Legende einen Vertrag an der Westküste der USA unterschrieben habe (hier mehr dazu lesen). Gerüchte um diesen Wechsel hatte es seit Wochen gegeben.

+++ Dortmund lässt die Katze aus dem Sack – Fans sind den Tränen nahe +++

Im Herbst seiner Karriere wagt Marco Reus also den Schritt ins Ausland. Es ist seine erste Station außerhalb von Deutschland, wo er viele Jahre für Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach spielte. Ein Detail bei seinem neuen Klub macht die Fans jedoch stutzig.

Marco Reus spielt bis 2026

Wie der Führende der Western Conference der MLS mitteilte, unterschreibt der 35-Jährige einen Vertrag für zweieinhalb Jahre – also bis Ende 2026. Eine ungewöhnliche Vertragsdauer, gerade wenn man nur den Fußball in Europa gewohnt ist. Hierzulande laufen beinahe alle Verträge am 30. Juni aus.

Auch spannend: DFB gibt Entscheidung bekannt – Neuland für den BVB

Warum das so ist, liegt auf der Hand. In den großen europäischen Ligen laufen die Saisons von Sommer bis Frühjahr. In der großen Sommerpause stellen sich die Vereine für die folgende Spielzeit neu auf. So war Marco Reus seit knapp anderthalb Monaten vereinslos.

Andere Rahmenbedingungen in Amerika

In der MLS sind die Rahmenbedingungen allerdings andere. Hier dauert die Saison (unterteilt in reguläre Saison und in die Playoffs) von Februar bis Dezember. Danach endet die Saison und die Spieler können sich nach neuen Vereinen umschauen.

Allerdings gucken die Vereine so wie im Fall des Ex-BVB-Stars auch im Sommer immer wieder nach Europa, um nach Spielern zu suchen – ähnlich wie es Vereine der Bundesliga in der Winterpause auch tun.

Marco Reus kämpft um Titel

Für Reus bedeutet das, dass er auch direkt in die laufende Saison geworfen wird. Und da sieht es für Los Angeles Galaxy aktuell deutlich aus. In der Western Conference liegt der Klub auf dem ersten Tabellenplatz. Dieser würde zum einen zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen, zum anderen aber auch ein Freilos für die erste Runde dort bedeuten.

Noch mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

LA Galaxy ist damit aktuell einer der Anwärter auf den Titel. Könnte Marco Reus die Meisterschaft holen, könnte das eine Lücke in seiner Karriere schließen. Noch nie konnte er eine Liga gewinnen.