Borussia Dortmund: DFB gibt Entscheidung bekannt – Neuland für den BVB

Am Samstag geht es endlich wieder los. Mit dem Pokal-Duell gegen Phönix Lübeck startet Borussia Dortmund in die neue Pflichtspiel-Saison. In der Partie gegen den Viertligisten ist der Champions-League-Finalist der vergangenen Spielzeit natürlich der haushohe Favorit.

Kurz vor dem Spiel (Samstag, 17. August) hat der DFB jetzt eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben. Das Duell zwischen Lübeck und Borussia Dortmund leitet Schiedsrichter Max Burda. Es ist seine BVB-Premiere.

Borussia Dortmund: Burda pfeift

Mit seinen 35 Jahren ist der gebürtige Berliner Burda einer der hoffnungsvollen Schiedsrichter in Deutschland. In den vergangenen Jahren arbeitete er sich durch die unteren Ligen über dritte Liga bis hin in die zweite Liga.

Den Sprung in die höchste deutsche Liga gab es bisher allerdings nicht. Weil Burda noch keine Spiele in der Bundesliga pfiff, gab es bisher auch keine Berührungen mit den Profis von Borussia Dortmund. Das wird sich gegen Lübeck ändern.

Assistenten auch bekannt

Dennoch muss man sich bei den Schwarz-Gelben keine Sorgen machen, dass ein unerfahrener Mann vorbeikommt. Immerhin pfiff Burda bereits 27 Zweitliga-Spiele sowie 46 Partien in der dritten Liga.

Zudem steht auch das restliche Schiedsrichterteam fest. Felix Bickel und Eric Müller unterstützen Burda an der Seitenlinie. Zudem ist Hannes Ventzke als vierter Offizieller zwischen den Trainerbänken im Einsatz.

Borussia Dortmund: Burda pfiff U23

Immerhin: Völlig fremd sind sich der BVB und Burda nicht. So pfiff er zumindest schon zwei Mal Spiele der Dortmunder U23. 2023 gewann das Team mit 4:0 gegen Zwickau, 2021 holte man ein 0:0 gegen Kaiserslautern.

Für Borussia Dortmund ist das Duell gegen Phönix die Generalprobe vor dem Bundesliga-Start in der Woche danach. Im ersten Top-Spiel der Saison geht es dann gegen Eintracht Frankfurt um die ersten Punkte.