Schnappt Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt zu? Kovac-Aussagen überraschen Fans

Braucht Borussia Dortmund einen radikalen Kaderumbruch in diesem Sommer? Im Laufe der vergangenen Saison wäre diese Frage wohl nur mit einem klaren „Ja!“ zu beantworten gewesen. Doch zu Beginn des Transferfensters gaben die Verantwortlichen bekannt, dass es den ganz großen Umbruch beim BVB nicht geben wird.

Dass dennoch einige Veränderungen am Kader von Borussia Dortmund in diesem Sommer vorgenommen werden, steht außer Frage. Mit Jobe Bellingham konnte bereits ein zentraler Wunschspieler nach Dortmund geholt werden. Jetzt äußert sich Niko Kovac zu der Situation in seinem Kader.

Kovac: „Viele Alternativen im Mittelfeld“

„Ich bin mit unserem Mittelfeld sehr zufrieden. Wir haben viele Alternativen, die die Sechs, Acht und Zehn spielen können“, lobt der BVB-Coach seine Spieler in einem offiziellen Statement auf X (ehemals Twitter). Dabei betont Kovac vor allem die offensive Kreativität und dass „alle mit dem Ball umgehen können“. Eine Meinung, die einige BVB nicht direkt teilen.

„Quantität bedeutet nicht gleich Qualität“, „Nein, wir haben keinen einzigen guten Spieler für die 6 und für die 10“ oder „Können alle mit dem Ball umgehen. Welche Sportart?“ Unter dem Beitrag des BVB findet sich vermehrt Kritik und Spott – ein starker Kontrast zu Kovacs Aussagen.

Der spricht weiter von einem „guten Fundament, das bei den vielen Spielen wichtig ist.“ Natürlich ist mit Jobe Bellingham ein zentraler Mittelfeldspieler verpflichtet worden, der sich zum internationalen Topstar entwickeln kann. Doch ist er schon auf diesem Niveau? Das dürfte sich in der kommenden Saison schnell zeigen.

Borussia Dortmund: Kritikpunkt Mittelfeld

Immerhin mussten seine Mittelfeld-Kollegen, zuvorderst Marcel Sabitzer, Emre Can und Julian Brandt, in der vergangenen Saison viel Kritik einstecken. Die starken Leistungen, beispielsweise auch von Pascal Groß, zum Saison-Endspurt überstrahlten das sehr blasse BVB-Mittelfeld der vergangenen Spielzeit.

Die Kader-Analyse von Kovac klingt jedenfalls nicht danach, dass Borussia Dortmund im Mittelfeld noch weiter nachrüsten wird. Auch wenn einige Fans offensichtlich gänzlich anderer Auffassung sind. Diese dürften gespannt sein, ob und auf welchen Positionen weitere BVB-Neuzugänge erfolgen werden.