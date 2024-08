Borussia Dortmund: Wechsel zum Rivalen? Bundesliga-Klub buhlt um BVB-Star

Der „Deadline Day“ rückt immer näher! Bis zum 30. August haben die Bundesliga-Vereine um Borussia Dortmund noch die Möglichkeit, weitere Spieler zu verpflichten. Der BVB hat schon zahlreiche Transfers verkündet, aber sich auch von vielen Profis verabschiedet. Folgt jetzt der Nächste?

Ein Liga-Rivale soll an Salih Özcan interessiert sein. Der türkische Nationalspieler hat bei Borussia Dortmund unter Cheftrainer Nuri Sahin nur sehr wenige Chancen auf Einsätze. Neben einem Zweitligisten gibt es nun den nächsten Klub aus Deutschland, der den Mittelfeldspieler unter Vertrag nehmen möchte.

Borussia Dortmund: Liga-Rivale buhlt um Özcan

Der Bundesliga-Start ist mit einem 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gelungen. Borussia Dortmund feiert die ersten drei Punkte der Saison 2024/25. Während viele Neuzugänge dabei waren, war für Salih Özcan kein Platz im Kader. Ein deutliches Zeichen von Nuri Sahin, der keine Verwendung für den 26-Jährigen hat.

Auch interessant: Borussia Dortmund lässt alle staunen! „Bester Transfer der Liga“

Dafür aber vielleicht ein anderer Bundesligist? Wie die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ berichtet, soll der VfL Wolfsburg um Özcan buhlen. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz ist für das defensive Mittelfeld nämlich auf der Suche nach Verstärkung. Am besten soll es Özcan werden, der in Dortmund keine Zukunft zu haben scheint.

Bei den Wolfsburgern soll es aber nicht nur Özcan sein, der direkt als Soforthilfe eingeplant ist, sondern auch noch Joris Chotard vom HSC Montpellier. Bedeutet: Sollte es mit einem Özcan-Deal nichts werden, hat der VfL noch eine Alternative parat.

Özcan heiß begehrt

Sollte Özcan zum VfL Wolfsburg wechseln, muss eine Ablösesumme gezahlt werden, da der Türke bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2026 hat. Aber die Niedersachsen sind nicht die einzigen Interessenten. Dem Mittelfeldspieler sollen konkrete Angebote unter anderem aus der Türkei und Frankreich vorliegen.

Mehr Nachrichten für dich:

Beim BVB werden es also spannende Tage vor dem „Deadline Day“ am Freitag. Bis 20 Uhr müssen zumindest die Papiere für Neuzugänge beim DFB vorliegen. Sollte es mit einem Özcan-Wechsel nach Wolfsburg nichts werden, haben noch andere europäische Teams die Möglichkeit, ihn zu verpflichten. In den anderen Ligen sind die Transferfenster noch etwas länger geöffnet.