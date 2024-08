Borussia Dortmund lässt alle staunen! „Bester Transfer der Liga“

Die Bundesliga geht endlich wieder los! Dann möchte Borussia Dortmund eine bessere Saison hinlegen, als es in der vergangenen Spielzeit der Fall war. Mit enttäuschenden Ergebnissen reichte es am Ende nur für einen fünften Tabellenplatz.

Zu wenig für den ambitionierten Revierklub. Daher hat sich Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt in diesem Sommer ordentlich verstärkt. Besonders ein Transfer wird von den Experten gefeiert. Vor allem Dietmar Hamann ist begeistert.

Borussia Dortmund: Transfer sorgt für Begeisterung

Wer hätte gedacht, dass bei Borussia Dortmund eine solche Euphorie herrschen würde? Nuri Sahin und die Transfers haben es hinbekommen, dass die Fans richtig Lust auf die neue Bundesliga-Saison haben.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Weitere Transfers? Sahin lässt aufhorchen

„Als neutraler Beobachter hofft man darauf, dass der BVB oben angreifen wird. Sie haben für mich von allen Teams am besten umgebaut“, erklärt TV-Experte Dietmar Hamann gegenüber der „Sport Bild“. Die Verpflichtungen von Waldemar Anton, Maximilian Beier oder Serhou Guirassy waren eine erste Ansage an die Konkurrenz. „Solche Transfers erinnern an die Bayern, die oft die besten Bundesligaspieler geholt haben.“

Besonders von einem Transfer ist Hamann begeistert: Beier, der für Hamann der „beste Transfer“ des bisherigen Sommers in der Bundesliga sei. „Ich bin ein großer Fan von ihm, er ist vielseitig einsetzbar, hat eine sehr gute Technik. Er wird dort mit Sicherheit helfen“, lobt der ehemalige Fußballer.

Hamann nennt seinen Meister

Kann Borussia Dortmund damit sogar um die Meisterschaft spielen? Dafür muss Nuri Sahin aber erst mal zeigen, „dass er in jungen Jahren nicht nur eine Mannschaft, sondern auch einen Verein führen kann“, so Hamann.

Seinen Meisterfavoriten hat Hamann indes: „Wenn ich mich festlegen muss, wird Leverkusen wieder Meister. Sie sind die Mannschaft, die zu schlagen ist. Ich glaube aber nicht, dass sie erneut eine Saison in der Liga ungeschlagen bleiben. Ihr großer Vorteil ist: Ihre Achse ist geblieben. Die Bayern haben sich gut verstärkt, aber das Gebilde ist noch etwas fragil. Dagegen kann Xabi Alonso in Ruhe weiterarbeiten.“

Mehr Nachrichten für dich:

Ob der BVB vielleicht für eine Überraschung sorgen kann? Sahin und Co. wollen aber nach dem erfolgreichen Pokal-Auftakt erst einmal gut in die Liga starten.