Während es auf der Zugangsseite bei Borussia Dortmund derzeit recht ruhig ist, arbeiten die Verantwortlichen von Schwarz-Gelb an dem aktuellen Kader. Nachdem man im Frühjahr schon mit einigen Leistungsträgern verlängern konnte, soll demnächst eine weitere Verlängerung folgen.

Neben Gregor Kobel möchte Borussia Dortmund auch Emre Can halten. Der Mittelfeldakteur reifte in der Rückrunde zum Führungsspieler und soll diese Rolle auch in Zukunft bekleiden. Der Abschluss des neuen Arbeitspapier soll noch in den kommenden Tagen gelingen.

Borussia Dortmund: Can vor Vertragsunterschrift

Vor allem in der Rückrunde der abgelaufenen Saison nahm Emre Can bei Borussia Dortmund eine immer wichtigere Rolle als Führungsspieler und Lautsprecher auf dem Platz ein. Dass Edin Terzic auf den Kämpfer nicht verzichten will, war abzusehen. Deshalb spekulierte man schon seit Wochen über eine mögliche Vertragsverlängerung.

Laut ‚Bild‘ könnte die Verlängerung in Kürze über die Bühne gehen. Die Beteiligten biegen „auf die Zielgerade ein“. Der Vizemeister sei „extrem optimistisch, zeitnah Vollzug melden zu können“. Lediglich Details müssten noch geklärt werden, bevor endgültig Einigkeit herrsche. Im Raum steht ein bis 2026 datierter neuer Arbeitsvertrag.

Die Vertragsverlängerung ist auch ein weiteres Zeichen, dass Terzic in Zukunft voll auf Can setzen möchte. Can spielt in den Planungen vom BVB-Coach sogar so eine große Rolle, dass man den vermeintlichen Königstransfer von Edson Alvarez platzen ließ.

Neuer BVB-Kapitän?

Neben dem neuen Arbeitspapier winkt dem deutschen Nationalspieler auch eine große Beförderung. Denn Can ist einer der Kandidaten für die Reus-Nachfolge. Neben Stammkeeper Gregor Kobel und Abwehrchef Niklas Süle soll der defensive Mittelfeldspieler zu den heißesten Personalien um die Kapitänsbinde sein. Mit dem Kapitänsamt würde der BVB das Vertrauen in Can endgültig unterstreichen.

Mehr News:

Die Entscheidung um den Reus-Nachfolger wird erst im Laufe der USA-Tour erwartet. Die offizielle Verkündung der Can-Verlängerung könnte wohl schon davor bekanntgegeben werden. Es könnte nun schneller gehen als noch vor einigen Tagen gedacht . Der BVB bindet einen wichtigen Akteur – ein wichtiges Zeichen an den Spieler und das gesamte Team.