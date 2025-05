FC Schalke 04 verkündet aufregende News: „Setzen den nächsten Meilenstein“

Beim FC Schalke 04 bildet die Jugendförderung bereits seit Jahrzehnten eines der wichtigsten Fundamente des Vereins. Zahlreiche Talente wurden hier ausgebildet und zu echten Welt-Stars geformt: Manuel Neuer, Leroy Sané, Sead Kolasinac, Julian Draxler, Benedikt Höwedes – die Liste ließe sich beliebig erweitern.

Dabei fordern Fans immer häufiger noch stärkere Fokussierung auf die eigene Jugendabteilung: die „Knappenschmiede“. Genau für die Fans besteht nach der neuesten Bekanntmachung des Vereins Grund zur Freude. Denn der FC Schalke 04 verkündete nun offiziell eine große Neuerung im Jugendfußball – ein ganz neues Team wird in den Wettbewerb gehen.

FC Schalke 04: Unterbau für S04-Frauen

Nachdem die königsblauen Frauen in den vergangenen Saisons eine echte Erfolgsgeschichte schreiben konnten und von der Kreis- bis in die Westfalenliga durchmarschierten, gibt es an dieser Front nun Verstärkung. S04 baut die Jugendabteilung mit einer eigenständigen U19 aus. Ein Unterbau für das erste Team soll entstehen, mit klarer S04-Phiolosphie.

„Mit der Einführung einer U19-Mannschaft zur Saison 2025/2026 setzen wir den nächsten wichtigen Meilenstein. Dieses Team wird eine ideale Plattform bieten, um junge Talente gezielt zu fördern und sie optimal auf den Übergang in den Seniorinnenbereich vorzubereiten“, erklärt Boris Liebing, Verantwortlicher für den Fußball der Frauen auf Schalke. Damit gliedert sich der Verein in die gesamte Entwicklung im Frauenfußball ein.

+++Transfer-News: Ablösefreie Verstärkung für S04?+++

Dieser wird immer professionalisierter und erfreut sich dabei einer größeren Beliebtheit. Zuletzt im Fokus: Das Revierderby für die Schalkerinnen im ausverkauften Stadion Rote Erde in Dortmund (1:2). Die Fans rissen sich regelrecht um die 10.000 Karten, die für das Regionalliga-Spiel bereits nach wenigen Tagen ausverkauft waren. Mit bitterem Ausgang für alle Königsblauen-Fans.

Frauen-Fußball bei S04 ein wichtiges Thema

Denn nach 90 Minuten siegten die BVB-Akteurinnen und sorgten damit wohl auch für die Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen. Jetzt also die Antwort auf Schalke: Der Frauenfußball erhält Unterstützung. Es wird in der Entwicklung sicher ein paar Jahre dauern, bis man mit der U19 einen vollwertigen Unterbau für das erste Frauen-Team stellen kann. Dennoch warten im ersten Jahr reizvolle Duelle.

So trifft die U19 kommende Saison bereits auf den 1. FC Köln, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und SGS Essen. Vereine, die für ihre Jugendarbeit (auch) im Frauenbereich bekannt sind. Es stehen also direkt echte Härtetest für die jungen Spielerinnen des FC Schalke 04 an.