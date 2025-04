FC Schalke 04: Ablösefrei zu haben! Schnappt S04 jetzt bei IHM zu?

Für den FC Schalke 04 geht schon in wenigen Wochen eine erneut enttäuschende Saison zu Ende. Im Sommer wird es aller Voraussicht nach den nächsten XXL-Umbruch geben. Viele Spieler sollen gehen, Neuzugänge sollen den S04 verstärken, damit es in der nächsten Spielzeit besser läuft.

Mit Timo Becker steht die erste Verstärkung fest. Nun gibt es ein Gerücht aus dem Nachbarland. Der FC Schalke 04 soll an einem ablösefreien Star interessiert sein. Bekommen die Königsblauen den Zuschlag?

FC Schalke 04: Ablösefreier Profi im Visier

Niederländer beim FC Schalke 04? Fast immer eine Erfolgsgeschichte. Klaas-Jan Huntelaar und Trainer-Legende Huub Stevens dürften die bekanntesten sein. Dann ist da auch noch der aktuelle Sportdirektor Youri Mulder. Aber auch vor vielen, vielen Jahren waren Holländer bei den Gelsenkirchenern unter Vertrag. Aktuell ist mit Derry Murkin ein Halb-Niederländer im Kader, der von Kees van Wonderen trainiert wird.

Kommt im Sommer der Nächste? Wie aus dem deutschen Nachbarland zu hören ist, sollen die Königsblauen an Davy van den Berg von PEC Zwolle interessiert sein. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft zum Saisonende aus. Der Revierklub müsste also keine Ablösesumme zahlen. Das ist dem klammen Traditionsverein besonders wichtig.

Doch der S04 ist nicht der einzige Klub, der van den Berg haben möchte. Laut „TwenteInsite“ hat ihn auch der FC Utrecht im Visier. Dort stand der 25-Jährige mehrere Jahre unter Vertrag, ehe er sich Zwolle 2022 angeschlossen hatte.

Nächster Neuzugang für S04?

Bei Zwolle wird er aber seinen Vertrag nicht verlängern. Van den Berg will den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Für den FC Schalke 04 wird es schwer, da er mit seinen guten Leistungen immer weiter auf sich aufmerksam macht. Gut möglich, dass es noch weitere, bisher unbekannte Interessenten gibt.

Auch aus der 2. Liga gab es in der vergangenen Winter-Transferperiode einen Klub, der ihn wollte: Hertha BSC. Ein Winter-Transfer klappte nicht, dafür soll im Sommer der nächste Versuch gestartet werden. Es wird also ein spannender Transfer-Poker um van den Berg. Wo er am Ende wohl landen wird?