Irres Szenario zum Saison-Auftakt! S04-Fans können es nicht fassen

In gut einem Monat startet für Schalke 04 die mittlerweile dritte Zweitligasaison in Serie. Unter der Leitung von Miron Muslic erhofft sich der S04, endlich wieder in ruhigere Gewässer zu gelangen. Eine Spielzeit ohne Abstiegssorgen dürfte das erklärte Ziel sein.

Doch der Auftakt hat es direkt in sich. Königsblau startet mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin (1. August, 20.30 Uhr) ins neue Fußballjahr. Keine leichte Aufgabe für die Mannschaft von Muslic, der am liebsten mit einem Sieg in seine Zeit beim S04 starten würde. Doch nun bahnt sich bei seiner Premiere direkt ein irres Szenario an.

Viel los beim S04-Auftakt gegen Berlin

Auch in sportlich schwierigen Zeiten ist auf die Fans des FC Schalke 04 Verlass. Fast zu jedem Spiel ist die Veltins Arena zu Gelsenkirchen ausverkauft, über 60.000 Fans pilgern dann zum Spiel ihres Herzensvereins. Beim Saisonauftakt gegen die Hertha dürfte das nicht anders sein. Für die Sicherheitskräfte in NRW bedeutet dieser Umstand jedoch eine Menge Arbeit.

Auch interessant: Katic-Wechsel zum FC Schalke 04 sorgt für Entsetzen – Fans außer sich

Denn am selben Tag finden neben dem Schalke-Spiel gleich zwei weitere Großveranstaltungen im Ruhrpott statt. Zum einen der Drittliga-Auftakt zwischen Rot-Weiss Essen und 1860 München, zum anderen die in Herne stattfindende Cranger Kirmes. Beide Veranstaltungen dürften ebenfalls tausende Besucher anziehen. Über mangelnde Arbeit darf sich die Polizei an diesem Freitagabend also wohl nicht beschweren.

Ausschreitungen vorprogrammiert?

Dass zwischen den Schalker und Essener Fans zudem nicht gerade gut Kirschen essen ist, erschwert die Situation für das Sicherheitspersonal zusätzlich. Es bleibt zu hoffen, dass an diesem Abend im Ruhrgebiet alles friedlich verläuft und etwaige Ausschreitungen ausbleiben.

Mehr Nachrichten für Dich:

Auf Schalke geht der Blick derweil weiter auf das Sportliche. Gute vier Wochen intensiver Vorbereitung bleiben Königsblau noch, um für das Duell gegen die Hertha bereit zu sein.