Schalke 04 verlängert mit Top-Talent: Fans haben jetzt nur einen Wunsch

Beim FC Schalke 04 gibt es in dieser Saison immerhin eine positive Entwicklung: die zahlreichen Vertragsverlängerungen mit jungen Talenten aus der Knappenschmiede. So wurden schon in den vergangenen Monaten zahlreiche Spieler langfristig an den Verein gebunden.

So geht es jetzt auch weiter. Wie der FC Schalke 04 mitgeteilt hat, hat Tidiane Toure einen Profivertrag bis 2028 unterschrieben. Der Youngster hatte erst vor einigen Wochen sein Debüt gefeiert. Nun haben die königsblauen Fans nur eine deutliche Forderung an Cheftrainer Kees van Wonderen.

FC Schalke 04: Nächste Vertragsverlängerung fix

Bei der bitteren 0:2-Pleite in Regensburg durfte Toure seine ersten Minuten für den FC Schalke 04 sammeln. Es werden mit großer Sicherheit auch noch einige dazukommen. Wie S04 mitgeteilt hat, wurde das Talent mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet. Zur kommenden Saison wird er ein Teil der Profimannschaft sein.

„Tidiane Toure hat sich mit viel Fleiß und Engagement in den Spielen und im Training bei der U23 von Jakob Fimpel ins Blickfeld der Lizenzmannschaft gebracht. Seinen ersten Einsatz in Regensburg hatte er sich durch sein ehrgeiziges Auftreten verdient. Uns gefällt, dass er auf der rechten Seite flexibel einsetzbar ist, eine sehr gute Geschwindigkeit mitbringt und mehrere Positionen spielen kann. Wir wollen mit ihm gemeinsam an seiner Entwicklung arbeiten, um ihn konsequent für höhere Aufgaben vorzubereiten. Deshalb freut es uns, dass sich Tidi für den gemeinsamen Weg auf Schalke entschieden hat“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball des FC Schalke 04.

Bei der Regionalliga-Mannschaft ist er ein Leistungsträger und erzielte vier Tore, bereitete zwei Treffer vor. Jetzt freut sich der Youngster auf die Verlängerung. „Mein erster Lizenzspielervertrag ist etwas ganz Besonderes. Ich danke den Verantwortlichen für das Vertrauen. Es zeigt mir, was möglich ist, wenn man immer versucht, sein Bestes zu geben. Ich fühle mich auf Schalke nach rund einem Jahr sehr wohl. Der Schritt im vergangenen Sommer in die Knappenschmiede war genau richtig. Ich will weiter an mir arbeiten und mich verbessern“, sagte Toure.

Fans haben eine klare Forderung

Die Anhänger des FC Schalke 04 freuen sich natürlich, dass ein weiteres Talent langfristig gehalten wurde. Gleichzeitig aber gibt es auch eine klare Forderung: Er soll mehr spielen – genauso wie die anderen Talente, die ebenfalls vor einigen Wochen und Monaten verlängert haben.

Diese Entscheidung wird allerdings Cheftrainer Kees van Wonderen treffen. Der Niederländer ist wahrlich nicht dafür bekannt, viele Talente einzusetzen. Ein fester Bestandteil der Startelf ist lediglich Taylan Bulut. Zudem kommt auch Max Grüger immer wieder auf einige Spiele. Das war’s dann aber auch. Wichtig war für van Wonderen allerdings, dass der Klassenerhalt endgültig gelingt. Danach wäre es eventuell möglich, einige junge Spieler spielen zu lassen.