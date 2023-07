In einer Woche startet die große USA-Tour von Borussia Dortmund. Anders als in den vergangenen Jahren bereitet sich der Bundesligist nicht in der Schweiz auf die kommende Saison vor, dieses Mal geht es in die Staaten.

Die Tour soll neben der klassischen Vorbereitung samt Testspielen auch eine Promo-Tour darstellen. So will sich Borussia Dortmund auch in den USA weiter vermarkten. Dafür wird Schwarz-Gelb eine beachtliche Summe erwarten können.

Borussia Dortmund: Millionen-Einnahmen dank Promo-Tour

Am 24. Juli hebt der Schwarz-Gelbe Flieger Richtung USA ab. Bis zum 04. August wird die Mannschaft von Edin Terzic sich intensiv auf die anstehende Bundesliga-Spielzeit vorbereiten. Doch für diese Promo-Tour in Amerika nimmt der BVB einiges an Reiseaufwand in Kauf. Denn mit San Diego, Las Vegas und Chicago besuchen die Stars insgesamt drei Großstädte. So werden die Dortmunder viel mit dem Flieger unterwegs sein müssen.

Die Testspiele, die man in den drei genannten Städten bestreiten wird, sind jedoch nicht der einzige Grund, warum man diese Strapazen auf sich nimmt. Neben der Möglichkeit, sich vor vielen internationalen Fans präsentieren und dabei die Markenpräsenz des Vereins auch andernorts steigern zu können, soll das schnelle Geld eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Denn laut „Bild“ kassieren die Dortmunder für den Aufenthalt in den USA insgesamt fünf Millionen Euro. Eine beachtliche Summe, die zeigt, dass solche Touren sowohl marketingtechnisch als auch wirtschaftlich ein großer Gewinn für einen Verein sein können.

Testspiele gegen europäische Top-Teams

Neben all dem Geld und all der Promo warten auf den BVB aber auch echte Highlights. Mit Manchester United und dem FC Chelsea tritt der Club gleich gegen zwei europäische Schwergewichte an. Gegen die Red Devils wird man am 31. Juli in Las Vegas spielen, bevor am 03. August in Chicago der Test gegen die Blues wartet. Zuvor trifft man am 27. Juli in San Diego noch auf das USL-Championship-Team Loyal FC.

Während die Reise auf den ersten Blicken also fast nur Vorteile mit sich bringt, distanziert man sich mit der USA-Tour auch von den Fans in Deutschland und vor allem in der Schweiz. Elf Jahre lang reiste man zum Trainingslager nach Bad Ragaz. Dort wurde man Jahr für Jahr von vielen Schwarz-Gelben empfangen – nun hofft der BVB auf das gleiche Szenario in den Vereinigten Staaten.