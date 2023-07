Bei Borussia Dortmund ist die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in vollem Gange. Neben den vielen Profis, die nach und nach aus ihrem Urlaub ins Training einsteigen, sind auch einige Talente aus der U19 und der U23 dabei. Dazu gehört auch Senkrechtstarter Guille Bueno.

Der Linksverteidiger durfte sogar beim ersten Testspiel von Borussia Dortmund debütieren und wird nicht nur seitdem von den Anhängern gefeiert. Allerdings sorgen sich die Fans schon um ihr Talent. Er ist heiß begehrt und könnte den deutschen Vizemeister noch in diesem Sommer verlassen.

Borussia Dortmund: Shootingstar heiß begehrt

Guille Bueno weckt nämlich Begehrlichkeiten in seiner spanischen Heimat, von wo er im Sommer 2021 vom Traditionsklub Deportivo La Coruna zu Borussia Dortmund kam. Einem Bericht des Portal „Sportaragon“ nach soll sich der Zweitligist SD Huesca mit dem 20-Jährigen beschäftigen.

Auch interessant: Borussia Dortmund: BVB-Flirt kassiert nächste Absage – und gerät jetzt in Not

In der vergangenen Saison kam Bueno in 36 Pflichtspielen der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zum Einsatz und hat jetzt große Ambitionen. Der Spanier möchte gerne zu einem höherklassigen Team, heißt es weiter.

Diese Möglichkeit soll Huesca in der spanischen Zweiten Liga bieten. Der Klub, der sich in der autonomen Gemeinschaft in Aragonien befindet, sucht aktuell nach einem Ersatz für Florian Miguel, der den Verein ablösefrei verlassen hat. Dem Bericht nach lässt es der BVB offen, ob man sich vom Top-Talent trennen möchte.

Bueno bei BVB-Fans beliebt

Bueno debütierte erst vor einigen Tagen für die Profis von Borussia Dortmund. Cheftrainer Edin Terzic stellte den Youngster beim 7:0-Testspielsieg gegen Oberligist Westfalia Rhynern in der Startelf auf. Dabei konnte der Abwehrspieler überzeugen. In den sozialen Medien waren die Fans von ihm begeistert.

BVB-Talent Bueno ist begehrt. Foto: IMAGO/Revierfoto

Die Anhänger der Schwarzgelben schauen daher auch ganz genau auf die Entwicklung und die Gerüchte um Bueno. Beim deutschen Vizemeister hat er nämlich einen Vertrag bis 2024. Sollten die Verantwortlichen also nicht mit ihm planen, wäre es die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für den Linksfuß zu kassieren.

Mehr News für dich:

Am Ende wird es am BVB liegen, ob Terzic ihn von der U23 zu den Profis hochzieht oder ob er bei der Reservemannschaft bleiben wird. Denn dann könnte es tatsächlich zu einem Abgang kommen.