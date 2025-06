Marco Reus: Drama nimmt kein Ende – es wird immer tragischer

Nur wenigen Monate nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu LA Galaxy folgte für Marco Reus gleich der ganz große Erfolg: Er gewann die MLS und feierte seine erste Meisterschaft seiner Karriere. Doch in der neuen Saison ist von dem Glanz nicht mehr viel zu sehen.

Von 15 gespielten Partien verpasste Marco Reus aufgrund einer Knieverletzung fünf Spiele. IN den anderen zehn Spielen lieferte er jedoch starke sechs Torbeteiligungen. Doch auch das hilft LA Galaxy nicht, in die Spur zu kommen. Jetzt folgte der nächste herbe Dämpfer für Reus und Co.

Nächster Nackenschlag für Marco Reus und Co.

15 Spiele, elf Niederlagen, vier Unentschieden, kein einziger Sieg – als Titelverteidiger. Das ist die Horror-Bilanz von LA Galaxy in der neuen Saison. Das Team um Reus befindet sich in einem irren Negativstrudel. Und es scheint kein Ende in Sicht. Magere vier Punkte holte man und ist schon jetzt sieben Punkte hinter dem vorletzten Platz.

Am Samstag (24. Mai) sah es lange so aus, als würde zumindest Punkt Nummer fünf hinzukommen. Der Ex-Borusse und seine Mannschaftskollegen mussten auswärts bei San Diego ran. IN der 40. Minute ging LA Galaxy gar in Führung, kassierte nur wenige Sekunden jedoch wieder den Ausgleich.

Lange stand es 1:1, beide Teams schienen sich bereits mit dem Punkt abgefunden zu haben, als Ex-Neapel-Star Hirving Lozano inmitten des LA-Herzes traf. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf der Mexikaner zum 1:2 aus Galaxy-Sicht und fügte Reus und Co. so die elfte Saisonniederlage zu.

Wann reißt die Negativserie?

Auch nach 15 von 34 Spieltagen wartet der amtierende Meister auf einen Sieg, knapp die Hälfte der Saison ist bereits absolviert. Wann kommen Reus und seine Mitspieler aus diesem irren Formloch? Am Donnerstag (29. Mai, 4 Uhr) muss LA gegen San José an, ehe das Kellerduell mit Real Salt Lake (Sonntag, 1. Juni, 4.30 Uhr) ansteht. Real Salt Lake steht derzeit drei Plätze über LA.

Fakt ist: Langsam braucht es ein Erfolgserlebnis, um eine historisch schlechte Saison noch abwenden zu können. Reus‘ Vertrag läuft noch bis Ende 2026 – ob er auch so lange in den USA bleibt, ist jedoch nicht sicher.