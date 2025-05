Marco Reus: Demütigung! Absturz des Ex-BVB-Stars nimmt kein Ende

Elf Spiele, drei Punke, null Siege – in New York sollte für LA Galaxy nach dem rabenschwarzen Saisonstart endlich die Wende folgen. Doch stattdessen gab es für Marco Reus & Co. eine schallende Ohrfeige.

Statt den Bock umzustoßen, geriet Marco Reus mit seinem Team völlig unter die Räder. 0:7 gab es bei Red Bull New York auf die Mütze. Die Hoffnungen auf eine Ende des Albtraums erlebten damit einen brutalen Rückschlag.

Marco Reus gerät mit LA unter die Räder

Als amtierender Meister erfährt Los Angeles Galaxy in der neuen Saison einen Tiefschlag nach dem anderen. Nichts will mehr funktionieren, längst sind die Kalifornier auch divisionsübergreifend das schlechteste Team der Major League Soccer. Das kommt nicht von ungefähr. Die Gründe erfährst du hier.

Am Samstag reiste LA einmal quer durch die Staaten, um sich am Ende eine historische Packung abzuholen. Völlig chancenlos ging man bei Red Bull New York unter. Und dafür sorgten allen voran zwei Jungs, die Marco Reus noch bestens aus der Bundesliga kennt. Eric Maxim Choupo-Moting und Emil Forsberg schnürten jeweils einen Doppelpack, bevor Cameron Harper, Dennis Gjengaar und ein Eigentor von Miki Yamane das Ergebnis auf ein demütigendes 0:7 hochschraubten. Marco Reus stand dabei in der Startelf, wurde nach 64 Minuten ausgewechselt.

Das 13. Spiel ohne Sieg – mit drei mickrigen Zählern steht Galaxy nicht nur am Tabellenende. Inzwischen hat man einen Rückstand von sieben Punkten auf den Vorletzten und satten 13 Punkten auf die Play-offs. Düstere Aussichten für die Saison, die noch lange geht. An eine Titelverteidigung brauchen Marco Reus und seine Teamkollegen derzeit keinen Gedanken zu verschwenden. Denn selbst die Teilnahme an der K.o.-Phase ist derzeit meilenweit entfernt.