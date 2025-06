Kreuzfahrt: Passagierin bucht Premium-Kabine – doch sie wird es bitter bereuen

Auf einer Kreuzfahrt will man entspannen, den malerischen Meerblick genießen und sich vom stressigen Alltag erholen – jedoch erlebt diese Familie eine böse Überraschung. Der Grund? Sie hatten eine Premium-Kabine gebucht. Diese entpuppte sich jedoch aufgrund der Lautstärke als großer Reinfall.

In der Facebook-Gruppe „AIDA Insider“ berichtet ein Mitglied der Familie von ihrer großen Kreuzfahrt-Traumreise, die ganz anders lief als geplant. Auf einer AIDA-Kreuzfahrt wollte sich diese Familie einmal richtig was gönnen und buchte eine Kabine im Premium-Tarif, wie „MOIN.DE“ berichtet.

Premium-Kabine lag direkt über dem Maschinenraum

AIDA selbst verspricht Kunden, die diesen Service wählen, „das Maximum an Vorteilen mit den meisten Auswahlmöglichkeiten“. In dem Angebot ist auch die freie Wahl der Wunschkabine inbegriffen. Doch schon nach der ersten Nacht in der Kreuzfahrt-Kabine stellte sich die Kabine ganz anders heraus als von dem Anbieter angekündigt.

Wie „MOIN.DE“ berichtet, lag die besagte Kabine nämlich direkt über dem Maschinenraum – und entsprechend war auch der Lautstärkepegel. Die Beitragserstellerin klagt auf Facebook über Lärm, Vibrationen und vor allem über die entsprechend schlaflosen Nächte.

Auch die Mitarbeiter auf dem Kreuzfahrt-Schiff waren keine große Unterstützung. Auf die verzweifelte Nachfrage der Familie wurde ihnen mitgeteilt, dass ein Kabinenwechsel unmöglich ist, denn „das Schiff ist komplett ausgebucht“. Als Trostpflaster gab es jedoch Ohrstöpsel, die jedoch laut der Passagierin nur minimal geholfen haben.

Kreuzfahrt: Andere Passagiere berichten von ähnlichen Erfahrungen

Den Beitrag beendet sie mit dem eindrücklichen Appell: „Bitte keine Kommentare à la ‚Es ist halt ein Schiff und das macht Geräusche‘ – wir sind Vielfahrer und wissen Bescheid. Aber dieser Krach ist wirklich extrem.“ Wider ihrer Erwartung erntet der Facebook-Beitrag jedoch keine Kritik, sondern einiges an Zustimmung.

Mit ihren negativen Erfahrungen ist die Familie jedoch nicht gänzlich alleine, wie in den Kommentaren berichtet wird.