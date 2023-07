Ganze sieben Spieler haben Borussia Dortmund in dieser Transferperiode bereits verlassen. In den kommenden Tagen könnte ein weiterer dazu kommen. Doch im Gegensatz zu den Abgängen von Jude Bellingham oder Raphael Guerreiro wird man sich in diesem Fall erleichtert sein – und das, obwohl man wohl keinen Cent für ihn bekommt.

Denn Nico Schulz steht nun endgültig vor dem Aus bei Borussia Dortmund. Schwarz-Gelb wollte den Linksverteidiger aufgrund seines enormen Gehaltes unbedingt los werden, nun steht eine Vertragsauslösung wohl kurz bevor.

Borussia Dortmund: Schulz macht wohl den Abflug

Nico Schulz wurde schon vor über einem Jahr aussortiert. Sein letztes Pflichtspiel für den BVB machte er am 07. Mai 2022. Dort wurde er am 33. Spieltag gegen Greuther Fürth eingewechselt. Seither hatte man keine Verwendung mehr für den Verteidiger. Das große Ziel der Verantwortlichen: Den Großverdiener endlich los werden, um ihn von der Gehaltsliste streichen zu können.

Laut mehreren Medien soll der Deutsche knapp acht Millionen Euro jährlich bekommen – eine Monster-Summe für jemanden, der in vielen Fällen nicht einmal auf der Bank Platz nahm.

Laut den „Ruhr Nachrichten“ wird seine Zeit in Dortmund nach vier Jahren enden. Schulz wurde schon vor dem Trainingsauftakt vom BVB freigestellt, nun soll wohl die Vertragsauflösung folgen. Nach Möglichkeit soll die Trennung bis Montag vertraglich festgehalten werden. Da reist der BVB-Tross zu einer Promo-Reise in die USA, an der Schulz so oder so nicht Teil genommen hätte.

Gesamtpaket knapp 50 Millionen Euro schwer

Im Raum steht eine Zahlung von acht bis zehn Monatsgehältern. Damit könnte der 30-Jährige bis zu viereinhalb Millionen Euro dafür kassieren, seinen Arbeitgeber knapp elf Monate vor Vertragsende zu verlassen. Die Einsparung wäre für den BVB also nicht sonderlich groß, aber man müsste den Linksverteidiger nicht noch ein weiteres Jahr durchziehen.

Weitere News:

Der gebürtige Berliner geht als vielleicht einer der größten Transferflops in die Klubgeschichte ein. Im Gesamtpaket wird die Verpflichtung von Schulz den Westfalen rund 50 Millionen Euro gekostet haben – ein Millionen-Missverständnis, das in den kommenden Tagen wohl sein Ende finden wird.