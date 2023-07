Borussia Dortmund steckt mitten in der Sommervorbereitung. Am Montag (17. Juli) sind die Nationalspieler nach Dortmund zurückgekehrt, der Großteil des Kaders ist nun nahezu wieder komplett. Einzig die Verletzten fehlen Edin Terzic derzeit noch.

Unter den Verletzten ist auch Giovanni Reyna. Der US-Amerikaner kam mit einer Verletzung aus den Länderspielen zurück zu Borussia Dortmund und muss nun einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Er fällt weiter aus und wird wohl große Teile der Vorbereitung verpassen.

Borussia Dortmund: Reyna fehlt weiterhin

Gio Reyna blickt bei Schwarz-Gelb wegen einiger Verletzungssorgen auf zwei schwierige Jahre zurück. Insgesamt hat der US-Amerikaner seit Sommer 2021 nur knapp mehr als 1000 Bundesliga-Minuten sammeln können – oft waren Muskelbeschwerden das Problem.

Und auch vor der anstehenden Saison ändert sich das leider nicht, Reyna bleibt eines der größten Sorgenkinder beim BVB. Beim Finale der CONCACAF Nations League musste Reyna mit muskulären Beschwerden zur Halbzeit ausgewechselt werden. Zunächst hoffte man, dass es sich nur um eine leichte Zerrung handele und die Vorbereitung nicht in Gefahr ist.

Doch nun die bittere Erkenntnis: Laut den „Ruhr Nachrichten“ ist die Verletzung doch komplizierter als gedacht. Der US-Amerikaner musste schon bei der Leistungsdiagnostik am Montag (17. Juli) passen und konnte lediglich unter leichten Belastungen auf dem Ergometer arbeiten. Ein Comeback auf den Platz sei noch nicht absehbar. So wird Reyna wohl große Teile der Vorbereitung verpassen, auch der Saisonauftakt in knapp vier Wochen könnte in Gefahr sein.

Große Ziele für die neue Saison

Für Reyna ist das natürlich besonders bitter. Nach zwei äußerst durchwachsenen Jahren beim BVB wollte der 20-Jährige in der kommenden Saison endlich richtig durchstarten. Der US-Amerikaner wollte sich in der Vorbereitung präsentieren, um sich bei Edin Terzic und Co. zu empfehlen und sich in den Stammkern der Mannschaft spielen. Dieses Vorhaben muss nun einmal mehr verschoben werden.

Auch die BVB-Verantwortlichen hatten sich mehr versprochen und sogar ein Stück weit mehr von dem Mittelfeldakteur erwartet. Vor seinem Wechsel war er langfristig als zentraler Baustein für die Zukunft eingeplant – bisher ist davon nicht so viel zu sehen. Zuletzt gab es sogar Gerüchte um einen möglichen Leih-Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Mit der erneuten Verletzung wird sich aber auch dieses Thema erledigt haben.