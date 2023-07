Borussia Dortmund arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Dabei geht es jedoch nicht nur um Neuzugänge und mögliche Kaderveränderungen, sondern auch darum, Leistungsträger und Identifikationsfiguren im Verein zu halten.

Im Frühjahr konnte man bereits mit Julian Brandt, Yousouffa Moukoko, Marco Reus und Mats Hummels verlängern. Nun soll die Vertragsverlängerung mit einem weiteren Akteur folgen. Borussia Dortmund möchte Stammkeeper Gregor Kobel langfristig binden und einen der besten Torhüter der Bundesliga halten.

Borussia Dortmund: Kobel soll langfristig bleiben

In seiner zweiten Saison bei Borussia Dortmund entwickelte sich Gregor Kobel endgültig zu einem der besten Torhüter in der Fußball-Bundesliga. Der Schlussmann zeigte stabile Leistungen auf höchstem Niveau, spielte sich damit auch bei anderen Top-Klubs in Europa in den Vordergrund. Geht es nach dem BVB, werden wohl schon bald neue Fakten mit dem Schweizer Schlussmann geschaffen.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ vermeldeten, arbeiten die Schwarz-Gelben intensiv daran, vorzeitig mit Kobel zu verlängern. Nach mehreren „Anfragen namhafter Klubs“ geht es den BVB-Bossen nun darum, das aktuell bis 2026 laufende Arbeitsverhältnis mit dem 25-Jährigen frühzeitig auszudehnen. Der BVB plane demnach eine Ausdehnung des Vertrags um mindestens eine weitere Saison bis Sommer 2027.

Kobel winkt im Gegenzug eine satte Gehaltserhöhung. Momentan soll der Schweizer um die dreieinhalb Millionen Euro bei Schwarz-Gelb verdienen. Mit einer Vertragsverlängerung würde er wohl zu den Top-Verdienern beim BVB aufsteigen.

Kobel winkt Reus-Nachfolge

Neben einem neuen Arbeitspapier könnte Kobel noch eine weitere Belohnung für seine bisherigen Verdienste erwarten. Denn der 25-Jährige ist einer der heißesten Kandidaten für das Kapitänsamt beim BVB. Nach dem Rücktritt von Reus haben die Verantwortlichen noch keinen Nachfolger benannt. Spätestens nach der USA-Reise (24. Juli bis 3. August) soll jedoch eine Entscheidung getroffen werden.

Mit einer möglichen Vertragsverlängerung würde er seine Pole-Position im Rennen um das Kapitänsamt wahrscheinlich untermauern. Doch mit einem Durchbruch in den Vertragsverhandlungen ist in den nächsten Tagen noch nicht zu rechnen.