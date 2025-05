FC Bayern München: Star weiter außen vor – wird er bei DIESEN Angeboten schwach?

Der Kader des FC Bayern München ist auch in dieser Saison mit zahlreichen hochkarätigen Stars gespickt. Vincent Kompany steckt damit gewissermaßen in einem Dilemma: Der FCB-Trainer ist Woche für Woche gezwungen, den ein oder anderen Spieler auf die Bank zu beordern.

Vor allem ein Profi des deutschen Rekordmeisters fiel diesem Umstand in dieser Saison immer wieder zum Opfer. Nicht zuletzt deswegen rankten sich jüngst immer wieder Gerüchte um einen Blitz-Abgang vom FC Bayern München. Wird er bei diesen Offerten schwach?

FC Bayern München: Viele Anfragen für Palhinha

Ganze 50 Millionen Euro legten die Münchener Bosse im vergangenen Sommer für Joao Palhinha auf den Tisch. Gut eine Saison später lässt sich jedoch resümieren: Wirklich gelohnt hat sich diese Mega-Ablöse für den Portugiesen wohl noch nicht. Der Sechser ist unter Kompany allenfalls dritte Wahl und kommt bis dato noch nicht auf die gewünschte Spielzeit.

Auch interessant: FC Bayern München vor Hammer-Transfer? IHN hatte niemand auf dem Zettel

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ nun berichtet, sollen den Bayern-Spieler in diesen Wochen einige attraktive Anfragen erreicht haben. Demnach sollen einige hochkarätige Klubs ihr Interesse an Palhinha hinterlegt haben. Konkrete Namen werden in diesem jedoch Zusammenhang nicht genannt.

Palhinha will sich durchbeißen

Wie aus dem Bericht allerdings weiter hervorgeht, soll Palhinha selbst keinerlei Interesse an einem vorzeitigen Abgang aus München haben. Viel mehr will sich der 29-Jährige in seiner zweiten Saison beim deutschen Rekordmeister durchbeißen und sich seinen Stammplatz im zentralen Mittelfeld des FCB erkämpfen. Aufgeben sei dagegen keine Option.

Die Pläne des Spielers sollen sich indes mit denjenigen der Münchener Chefetage decken. Demnach haben auch die Verantwortlichen um Sportdirektor Christoph Freund und Co. nicht die Absicht, Palhinha nach nur einer Saison schon wieder abzugeben.