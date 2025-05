Ex-S04-Juwel mit irrer Show – er lässt einen ganzen Verein träumen

Der FC Schalke 04 hat in der Vergangenheit schon das ein oder andere Top-Talent aus dem eigenen Nachwuchs hervorgebracht. Während es einige wenige Youngsters direkt über den S04 in den Profibereich schafften, gelang dies einigen anderen Spielern erst auf Umwegen.

Das gilt auch für Florian Krüger. Der Stürmer galt einst als großes Talent in der Knappenschmiede, machte mit 52 Torbeteiligungen in 45 Einsätzen unter Norbert Elgert auf sich aufmerksam. Viele Jahre später lässt das ehemalige Mega-Juwel des S04 nun einen ganzen Verein träumen.

Ex-S04-Talent Krüger überragt in Saarbrücken

Nach einer glücklosen Hinrunde bei Beerschoot VA in Belgiens erster Liga ging es für Florian Krüger im Februar dieses Jahres auf Leihbasis zum 1. FC Saarbrücken. Das Ziel mit den Saarländern: Im Aufstiegskampf der dritten Liga ein Wörtchen mitzureden. Im Saisonendspurt ist dieses Vorhaben nun zum Greifen nah – und das dank Krüger.

Denn bei noch zwei verbleibenden Spieltagen hat der FCS am Samstag (3. Mai) den Sprung auf Relegationsplatz drei geschafft. Einen großen Anteil daran hat auch Krüger. Denn der traf beim 4:3-Heimsieg gegen den SC Verl gleich dreifach und hält die Aufstiegshoffnungen seines Klubs somit quasi im Alleingang am Leben. Der Patzer der Konkurrenz aus Cottbus konnte also umgehend genutzt werden.

Zwei Endspiele für Krüger und Saarbrücken

Für Krüger ist die Leihe beim Team von Neu-Trainer von Alois Schwartz bislang ein voller Erfolg. In Saarbrücken kommt der ehemalige Schalker in 13 Pflichtspieleinsätzen auf sechs Treffer und zwei weitere Torvorlagen. Nach der Saison geht es für Krüger vorerst wieder zurück nach Belgien. Doch bis dahin bleibt ein großes Ziel.

Und das heißt: Aufstieg in die zweite Bundesliga. Dazu müssen in den letzten beiden Partien gegen Alemannia Aachen und die U23 von Borussia Dortmund allerdings zwei Siege her. Denn die Konkurrenz aus Rostock und Cottbus sitzt dem FCS dicht im Nacken.