Nach den beiden Neuzugängen wird Borussia Dortmund noch weitere Male auf dem Transfermarkt tätig werden wollen. Unter anderem möchte man neben Felix Nmecha noch einen zentralen Mittelfeldspieler verpflichten, nachdem der Deal mit Edson Alvarez geplatzt ist.

Dabei soll man auch einen absoluten Top-Spieler im Visier haben. Laut übereinstimmenden Medienberichten buhlt Borussia Dortmund Khephren Thuram. Der kleine Bruder von Ex-Gladbacher Marcus Thuram sorgt in der Ligue 1 für Aufsehen und hat sich auf das Radar der europäischen Top-Klubs gespielt.

Borussia Dortmund: Neben BVB auch Bayern an Thuram dran

Er ist zweifelsohne eines der größten Mittelfeldtalente Europas – und laut mehreren Medien auch auf dem Zettel von Schwarz-Gelb und den Bayern. Mit gerade einmal 22 Jahren dirigiert er das Spiel von OGC Nizza und überzeugt mit seiner Konstanz. Dazu hat er schon über 100 Ligue 1-Spiele vorzuweisen. Auch für die französische A-Nationalelf lief Thuram schon auf.

Thuram hat sich in den vergangenen beiden Jahren zu einem absoluten Stammspieler und Leistungsträger bei Nizza entwickelt. Der 1,92 Meter große Mittelfeldspieler ist ein Box-to-Box-Spieler, der über eine sehr starke Physis verfügt und keinen Zweikampf aus dem Weg geht. Nun beschäftigen sich eine ganze Reihe an Top-Klubs mit dem Franzosen. Bayern soll sogar bereits in Kontakt mit der Spielerseite stehen.

Laut „Foot Mercato“ soll Thomas Tuchel ein großer Fan des Mittelfeldspielers sein und hat diesen FCB-intern als Transfer-Ziel vorgeschlagen. Demnach ist der deutsche Rekordmeister bereit, mit Liverpool um den Mittelfeldspieler zu konkurrieren. Die Reds haben aktuell aber die Nase vorne.

Ist eines der größten Transferziele in diesem Sommer: Khephren Thuram von OGC Nizza. Foto: IMAGO/Just Pictures

Monster-Ablöse fällig

Der große Knackpunkt für den BVB wird aber wohl das aufzubringende finanzielle Paket sein. Thuram hat noch einen Vertrag bis 2025 und keine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier verankert. So sollen die Südfranzosen erst bereit sein, über einen Verkauf zu reden, wenn ein interessierter Verein mehr als 50 Millionen Euro bietet. Eine Summe, die Schwarz-Gelb wohl nicht zahlen kann und nicht zahlen wird.

Auch wenn Thuram sicherlich ein sehr interessanter Spieler ist, spricht die kolportierte Ablöse und die sehr große Konkurrenz jedoch eher gegen einen Wechsel zum BVB. Vereine wie der FC Bayern oder sämtliche Premier League Klubs wie der FC Liverpool sind da deutlich realistischer.