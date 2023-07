Seit der Rückrunde ist Sebastien Haller endlich bei Borussia Dortmund an Bord. Nach seiner Hodenkrebserkrankung kehrte er in den Spielbetrieb zurück und steigerte sich von Spiel zu Spiel. Gegen Saisonende zeigte er dann auch die Fähigkeiten, für die der BVB 31 Millionen Euro auf den Tisch legte.

In der kommenden Spielzeit wird Sebastien Haller als Stürmer bei Borussia Dortmund gesetzt sein. An ihm führt kein Weg vorbei. Was jetzt aber schon feststeht: Der BVB muss Anfang 2024 auf seinen Star verzichten.

Borussia Dortmund muss Anfang 2024 auf Haller verzichten

Es ist ein Ausfall, der sich planen lässt, aber nur schwer zu kompensieren sein wird. Vom 13. Januar bis zum 11. Februar findet der Afrika Cup statt. Haller wird an dem Turnier aller Voraussicht nach teilnehmen, schließlich werden die Spiele in seinem Heimatland, der Elfenbeinküste, ausgetragen.

Anfang 2023 spielte er schon die Qualifikation mit der Elfenbeinküste. Vor anderthalb Jahren scheiterte er beim Afrika Cup mit der Elfenbeinküste im Achtelfinale an Ägypten (4:5 n.E.), beim Heim-Turnier soll es dieses Mal zum Titel reichen.

Damit wird Haller sicher die Spiele gegen Darmstadt, den 1. FC Köln, den VfL Bochum und Heidenheim verpassen. Sollte die Elfenbeinküste sogar bis ins Finale kommen, wird Haller wohl auch noch gegen Freiburg und Wolfsburg fehlen. Je nachdem wie lange der BVB ihm Urlaub gewehrt, könnte auch noch das Spiel gegen Hoffenheim reinfallen.

BVB muss sich vorbereiten

Im „schlimmsten“ Fall wäre der BVB also sieben Spiele ohne Sebastien Haller, erst im März würde er dann wieder angreifen – und das könnte für Borussia Dortmund ein echtes Problem werden. Einziger nomineller Ersatz ist Youssoufa Moukoko. Anthony Modeste hat den BVB verlassen.

Alternativ könnten aber auch Donyell Malen und Karim Adeyemi in der Sturmspitze spielen. Die optimale Lösung ist das aber sicherlich nicht. Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl müssen sich was einfallen lassen.