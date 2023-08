Borussia Dortmund: Transfer endgültig zerschlagen – bei ihm hat der BVB keine Chance mehr

Kurz vor Saisonstart ist der Kader von Borussia Dortmund weiterhin nicht ganz fertig. Man möchte einige Baustellen wie die zentrale Offensive oder die defensiven Außenpositionen beheben. Die Lage auf dem Transfermarkt gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht.

Denn im Laufe des Transfer-Sommers gingen Borussia Dortmund einige Wunschspieler durch die Lappen. Mit Morten Hjulmand kommt nun ein weiterer Akteur auf diese Liste. Der Däne wechselt nun nach Portugal zu Sporting Lissabon.

Borussia Dortmund: Wechsel von BVB-Flirt perfekt

Viele Fans sahen in ihm die perfekte Lösung für das zentrale Mittelfeld. Hjulmand ist zweifelsohne einer der aufstrebenden Mittelfeld-Talente Europas. In der vergangenen Saison zählte er zu den besten Spieler der Serie A, bei Lecce machte der 24-Jährige auf sich aufmerksam und spielte sich unter anderem auf das Radar des BVB.

Lange Zeit soll Schwarz-Gelb stark am Dänen interessiert gewesen sein. Doch nun geht seine Karriere in Portugal bei Sporting Lissabon weiter. Am Sonntag (13. August) machte der portugiesische Traditionsklub die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers offiziell.

++ Borussia Dortmund auf Stürmersuche – ist dieser Ex-Bundesliga-Star eine Option? ++

Kostenpunkt: knapp 18 Millionen Euro. Dank diverser Boni könnten noch drei Millionen Euro dazu kommen. Damit ist der Däne der teuerste Verkauf des Serie A-Klubs. Statt Ruhrpott und Bundesliga heißt es für den BVB-Flirt also Primeira Liga und portugiesische Sonne.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nmecha und Sabitzer statt Hjulmand

Beim BVB stand der Däne lange Zeit weit oben auf der Liste. Doch nach den Verpflichtungen von Felix Nmecha und Marcel Sabitzer rückte ein Wechsel von Hjulmand nach Dortmund in die Ferne. Zudem entschied man sich, voll auf Emre Can zu setzen. Somit wäre der Däne ohnehin nur die zweite Wahl. Man entschied sich gegen Hjulmand und er entschied sich für Sporting und gegen den BVB.

Mehr News:

Wie Sporting erklärt, hat der dänische Mittelfeldspieler eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Für einen Spieler, der im Januar 2021 noch für kolportierte 170.000 Euro Ablöse vom österreichischen Verein Admira Wacker zu US Lecce gewechselt war, ist das eine astronomische Summe.