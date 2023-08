Marco Reus: Kurz vor Saisonstart – Mega-Nachricht für den BVB-Star

Kurz vor dem Start der Bundesliga könnte die Stimmung bei Marco Reus wohl nicht besser sein. Der BVB-Star verkündet eine Mega-Nachricht. Von seinen Kollegen und den Fans gibt es unzählige Glückwünsche.

Marco Reus wird zum zweiten Mal Vater. Das gaben der BVB-Star und seine Ehefrau Scarlett Gartmann jetzt mit einem süßen Instagram-Posting bekannt.

Marco Reus und Scarlett Gartmann im Baby-Glück!

„Große Schwester. Wir sind sehr glücklich und gesegnet, mitteilen zu können, dass wir Baby Nummer 2 erwarten“, schreiben Marco Reus und Ehefrau Scarlett Gartmann bei Instagram. Dazu gibt es ein süßes Familienfoto.

Marco Reus hält Tochter Lilli und Ehefrau Scarlett Gartmann im Arm. Er schaut freudestrahlend in die Kamera, sie blickt ihre Tochter und ihren Ehemann verliebt an. Vor ihnen stehen ihr Mini-Shetlandpony „Pippa“ und ihr frischgeborenes Fohlen „Snippa“.

In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Gratulanten, darunter Teamkollegen und Ex-Mitspieler wie Nico Schlotterbeck, Manuel Akanji oder Mohammed Dahoud. Und auch die Fans gratulieren Marco Reus und seiner Ehefrau Scarlett Gartmann fleißig zum Babyglück.

Das ist Reus‘ Ehefrau Scarlett Gartmann

Der BVB-Star und seine Scarlett sind schon seit 2015 ein Paar. Am 30. März 2019 kam ihre erste Tochter zur Welt, Ende 2019 folgte die Hochzeit. Jetzt bekommt die kleine Familie weiteren Zuwachs. Gartmann ist Model, Influencerin (266.000 Follower bei Instagram) und leidenschaftliche Dressur-Reiterin, sie besitzt mehrere Pferde.

Marco Reus geht bei Borussia Dortmund möglicherweise in seine letzte Saison als Profi. Der 34-Jährige hat seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängert, aber in diesem Sommer schon das Kapitänsamt abgegeben. Los geht es in der Bundesliga für den BVB am Samstag (19. August, 18.30) gegen den 1. FC Köln.