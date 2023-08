Borussia Dortmund: Terzic, hast du das gesehen? BVB-Juwel lässt alle staunen – „Absolute Weltklasse“

Bei diesem Juwel reiben sich die Fans von Borussia Dortmund schon die Hände. Paris Brunner hat die neue Saison im BVB-Nachwuchs mit einem Paukenschlag eingeläutet. Edin Terzic hat den Youngster längst im Blick. Bald soll er nicht mehr an ihm vorbeikommen.

Wie es sich für ein Mega-Juwel gehört, sorgt Brunner in der U19-Bundesliga direkt wieder für Furore. Gleich zum Auftakt entschied er das Spitzenspiel gegen Meisterkandidat Bayer Leverkusen für Borussia Dortmund. Und wie!

Borussia Dortmund: Paris Brunner lässt wieder alle staunen

Als 2006er-Jahrgang darf Paris Brunner ab sofort nicht mehr bei den B-Junioren spielen. Doch die hat er eh längst hinter sich gelassen. Nach 14 (!) Toren in den ersten vier Spielen der U17-Bundesliga erkannte man in Dortmund schnell, dass das Juwel unterfordert ist – und beförderte ihn mit gerade mal 16 Jahren in die U19.

Dort geht er nun in seine zweite Saison. Und wieder lässt er es zum Start krachen. Schwarzgelb hatte zum Auftakt am Sonntag (13. August) gleich einen Gradmesser vor der Brust. Auswärts bei Bayer Leverkusen, einem Mitfavoriten um die Meisterschaft. Mit einem 3:1 wurde die Hürde genommen. Nach zwei Ecken-Toren war es der frischgebackene U17-Europameister Paris Brunner, der mit einem Traumtor für die Entscheidung sorgte.

„Ein absolutes Weltklasse-Tor“

Nach einem Abschlag des eigenen Keepers setzte sich der Vollblutstürmer mit starkem Körpereinsatz gegen seinen Gegenspieler durch, ließ mit einem unwiderstehlichen Antritt und einem Haken zwei weitere Leverkusener stehen, um die Kugel von der Strafraumgrenze sensationell gegen den Lauf in den Winkel zu schmettern.

Selbst der Kommentator der Werkself gestand: „Ein absolutes Weltklasse-Tor entscheidet möglicherweise die Partie für Borussia Dortmund.“ Und so war es auch. Das Traumtor zum 3:1 markierte den Endstand.

Es soll nur ein Vorgeschmack auf das sein, was Paris Brunner sich in dieser Saison vorgenommen hat. Noch immer einer der Jüngsten in der U19, will er sich so nachhaltig für die Profis empfehlen, dass Edin Terzic keine andere Wahl hat, als ihn spätestens im nächsten Sommer in die Bundesliga zu holen. Dort, da sind sich die BVB-Fans schon jetzt sicher, wird er noch viele Zungen zum Schnalzen bringen.