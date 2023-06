BVB-Juwel verzaubert alle: Jetzt steht er vor dem größten Erfolg seiner Karriere

Er hat noch kein Profispiel für den BVB gemacht. Trotzdem hat sich sein Name längst bei allen Fans herumgesprochen. Jetzt steht ein Supertalent vor dem größten Erfolg seiner noch jungen Karriere.

Auch dank Paris Brunner steht Deutschlands U17-Nationalmannschaft im EM-Finale. Am Donnerstag geht es um den ersten Titel seiner Laufbahn, gleiches gilt für drei andere BVB-Talente. Schon jetzt sind sich alle sicher: Dieses Sturmjuwel hat auch bei Borussia Dortmund eine große Zukunft vor sich.

Borussia Dortmund: Toptalent Brunner vor Mega-Erfolg

Der Ruf einer exzellenten Talentschmiede eilt dem BVB schon lange voraus. Nun stehen vier Toptalente vor dem ersten großen Triumph ihrer Karriere. Am Donnerstag spielt Deutschlands U17-Nationalelf um den Europameister-Titel. Mit dabei: Paris Brunner, dem viele in Dortmund schon eine große Profi-Karriere prophezeien.

+++ Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Kommt dieser Star jetzt zum BVB? +++

Beim BVB wurde er längst in die U19 hochgezogen. Nach 14 Toren (!) in den ersten vier Saisonspielen waren sich schnell alle einig, dass die U17-Bundesliga keine Herausforderung mehr für Brunner ist. Am Meistertitel scheiterte er mit der A-Jugend denkbar knapp, verlor das Finale in Mainz (hier mehr). Mit dem Adler auf der Brust ist er aber womöglich bald Europameister.

BVB-Talent Brunner bejubelt sein Tor im Halbfinale gegen Polen. Foto: IMAGO/Gruppo LiveMedia

BVB-Talent ist Deutschlands Top-Torschütze

Nach einem 5:3-Erfolg über Polen, Brunner erzielte sein viertes Turniertor, steht Deutschland im Finale. Am Donnerstag (20 Uhr) geht es im Endspiel gegen Frankreich um die Trophäe. Der letzte Dortmunder, der diesen Pokal in den Himmel reckte, war Mario Götze. Seit 2009 wartet Deutschland auf den U17-EM-Titel.

Neben Paris Brunner sind drei weitere BVB-Juwele im DFB-Aufgebot – und kaum weniger am Erfolg beteiligt. Kjell Wätjen, Almugera Kabar und Charles Herrmann stehen ebenso vor dem größten Coup ihrer noch jungen Karriere.

Mehr aktuelle Nachrichten:

„Wir sind unheimlich stolz auf die Jungs. Ich hoffe, dass Deutschland merkt, dass hier eine Generation heranwächst, die sich auf dem Platz für das Nationaltrikot zerreißt“, sagt Bundestrainer Christian Wück. „Wir stehen völlig verdient im Finale.“ Das Match kannst du übrigens bei uefa.tv live sehen.