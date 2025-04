Borussia Dortmund: Juwel-Wende! Boss verkündet „eine neue Ära“

Borussia Dortmund und seine Talente – in den letzten Jahren eine tolle Erfolgsgeschichte. Nicht nur mit den Bellinghams, Sanchos und Dembélés landete man Volltreffer. Auch Spieler aus dem eigenen Nachwuchs wurden zu Stars. Jamie Gittens, Youssoufa Moukoko und Christian Pulisic sind nur drei Beispiele.

Und obwohl die Jugendarbeit von Borussia Dortmund bereits äußerst erfolgreich und renommiert ist, wird sie nun komplett umgekrempelt. Nachwuchschef Thomas Broich erklärt seine strukturellen Veränderungen – zu denen auch Ideen gehören, die erst einmal befremdlich klingen.

Borussia Dortmund: Nachwuchschef erklärt neuen Plan

In Deutschlands Fußball-Jugend tut sich einiges. Erst zur neuen Saison wurde die U19-Bundesliga abgeschafft, durch eine Nachwuchsliga nach völlig neuem System ersetzt. Und auch die Nachwuchsleistungszentren (NLZ) selbst unternehmen fundamentale Veränderungen in ihrer Herangehensweise an die Ausbildung der Stars von morgen.

Ebenfalls seit Saisonbeginn ist Thomas Broich der neue Leiter von Dortmunds NLZ. Und der kam mit großen Ideen. In einem BVB-Podcast gibt er nun einen Einblick in das, was er in der Nachwuchsarbeit des Vereins verändert – und wie er sie Boss Hans-Joachim Watzke erklärte.

Völlig neue Herangehensweise an Ausbildung

In einem Vier-Augen-Gespräch hatte Watzke den „Neuen“ aufgefordert, seine neuen Ansätze konkret zu erläutern. Broich holte ein Foto hervor. „Wir hatten gerade mit unserer U14 gespielt, 2:5 verloren. Das Foto zeigte einen kleinen Kicker von uns und sein Gegenspieler, der einfach mal drei Köpfe größer war. Ich zeigte es ihm und fragte, was er denke, wie das Spiel wohl ausgegangen sei. Er antwortete: Recht offensichtlich, wir haben es verloren.“

Broichs Antwort. „Genau. Damit können wir leben. Das wollen wir jetzt.“ Borussia Dortmund will verlieren? Bei den Profis undenkbar, bei den Junioren nun ein neuer Ansatz. Broich zu Watzke: „Wenn ich sie vor die Wahl stellen würde: Jedes Jahr ein Titel mit U17 und U19 oder jedes Jahr ein bis zwei Spieler, die bei uns oben aufschlagen?“ Watzek brauchte die Frage nicht einmal beantworten.

In neun Jahren halbe BVB-Starelf Eigengewächse?

„Mozart“ Broich geht im Podcast noch viel tiefer. Künftig sollen Jugendspieler weniger nach ihrem „Pass-Alter“ als vielmehr nach ihrem biologischen Alter sortiert werden. So hätten Jugendliche, die körperlich unterlegen sind, viel bessere Chancen, ihre Fähigkeiten zu zeigen – und gleichzeitig wären die Schnellreifen nicht allein wegen ihrer körperlichen Vorteile besser, sondern künftig mit älteren, größeren Gegenspielern konfrontiert. Auch ein festes Spielsystem für alle Altersklassen zur besseren Vergleichbarkeit gehören zum Programm des neuen NLZ-Leiters.

Über allem steht der Gedanke, weg vom Gieren nach Punkten und Titeln zu kommen und hin zu einer Ausbildung, die nur auf zählbare Erfolge bei den Profis ausgerichtet ist. Sein neues Programm kommt an. „Die Einschätzung wird von Lars Ricken und Hans-Joachim Watzke geteilt, dass es Zeit ist, eine neue Ära zu gestalten.“ Broichs Ziele mit der Jugend von Borussia Dortmund sind groß: „Ich fände es geil und halte es für realistisch, dass in neun Jahren die Hälfte der Startelf aus unserer Akademie kommt.“