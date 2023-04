Borussia Dortmund: Meister-Drama! BVB-Talente lassen historische Chance liegen

Während die Profis von Borussia Dortmund mehr denn je von der Deutschen Meisterschaft in der Bundesliga träumen, befindet sich der Nachwuchs im Tal der Tränen. Am Sonntag (23. April) hatte die U19 des BVB die historische Chance zum dritten Mal in Folge den Titel zu holen.

Nur noch die A-Jugend des FSV Mainz 05 stand der Mannschaft von Mike Tullberg im Weg. Und es entwickelte sich ein Finale, dass jede Menge Drama zu bieten hatte. Am Ende blickten die Nachwuchsspieler von Borussia Dortmund tieftraurig auf die jubelnde Konkurrenz.

Borussia Dortmund: Irre Schlussphase sorgt für Verlängerung

Als Favorit nach Mainz gereist, begann die Dortmunder Mannschaft vorsichtig. Bloß keine Fehler machen lautete die Devise, nachdem man schon das Halbfinal-Rückspiel letzte Woche gegen Hertha BSC Berlin 0:1 verloren hatte (Hinspiel 4:0).

Es dauerte bis in die zweite Hälfte, ehe es zwischen Borussia Dortmund und Mainz endlich rappelte. Nach einem Pfosten-Treffer staubte Lovis Bierschenk zur Führung für die 05er ab. Dann folgte eine völlig Schlussphase. Der eingewechselte Cole Campbell köpfte sieben Minuten vor Abpfiff den Ausgleich.

Lange wehrte der Jubel nicht. Nur wenige Augenblicke später führte Mainz 05 bereits wieder. Ein sehenswerten Hackentrick von Nelson Weiper landete am Fuß von Nnamdi Collins, der das Eigentor nicht mehr verhindern konnte. Aber damit nicht genug: Denn der BVB schlug postwendend noch einmal zurück. Paris Brunner sicherte die Verlängerung.

Bittere Niederlage nach 120 Minuten

Und dort waren es dann letztlich die Mainzer, die den längeren Atem bewiesen. Tore von Aiman Dardari und Grigorijs Degtjarevs bedeuteten den Sargnagel für Meisterhoffnungen von Borussia Dortmund.

Die Enttäuschung war allen BVB-Spielern anzusehen. Nach dem langen Kampf sackten sie zu Boden und ließen ihren Tränen freien Lauf, während der Konkurrent überschwänglich feierte. So mancher Spieler wie Collins hätte sich gerne mit einem Titel aus der A-Jugend verabschiedet.

Borussia Dortmund verpasst Historisches

Noch dazu hätten die Dortmunder etwas Historisches schaffen können. Erstmals seit der Einführung der Meisterschafts-Endrunde 2004 hatte mit dem BVB eine Mannschaft die Chance, den Titel drei Mal in Folge zu holen. 2022 und 2019 hieß der Meister Borussia Dortmund. In den Jahren dazwischen wurden die Endrunde wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragen.