Borussia Dortmund in Ekstase – Bellinghams Meisterbotschaft sorgt für Gänsehaut

Es war Mitte der ersten Halbzeit, als die Südtribüne im Dortmunder Stadion regelrecht explodierte. Donyell Malen hatte gerade das 2:0 erzielt, da machte sich endgültig das Bewusstsein breit: Borussia Dortmund kann heute Tabellenführer werden.

Mit einem überzeugenden 4:0-Sieg nutzte Borussia Dortmund den krassen Patzer des FC Bayern München Stunden zuvor aus. Bis weit nach Abpfiff hallten „Wer wird Deutscher Meister? BVB Borussia“-Gesänge durch das Stadion. Der BVB in Ekstase. Und dann meldete sich auch noch Jude Bellingham zu Wort.

Borussia Dortmund: Bellingham als Dosenöffner

Jener Bellingham, um den es in den vergangenen Wochen so viele Gerüchte gegeben hatte. Seine Zukunft ist noch immer ungeklärt, dazu gesellte sich eine Leistungsdelle des Dortmunder Dauerbrenners. Gegen Frankfurt verkörperte er dann aber wieder den puren Willen. Folgerichtig war es Bellingham, der den BVB mit dem ersten Treffer auf die Siegerstraße brachte.

++ Borussia Dortmund: Irres Gerücht aus Spanien – arbeitet der BVB an einem absoluten Mega-Deal? ++

Ungewohnterweise sprechen bei Borussia Dortmund derzeit viele Spieler und Verantwortliche offen über die Meisterambitionen. Und so äußerte sich auch Bellingham nach dem gewonnen Spiel gegen Frankfurt zu einem möglichen Titel.

„Würde mir die Welt bedeutet“

„Ehrlich gesagt würde es mir alles bedeuten. Es würde mir die Welt bedeuten“, erklärte Bellingham auf die Meisterschaft angesprochen. „Ich würde es mehr als alles andere lieben, die Liga mit diesem Verein zu gewinnen, nach allem, was er mir gegeben hat“, wurde er regelrecht emotional.

Borussia Dortmund hatte den Mittelfeldspieler vor fast drei Jahren als 16-jähriges Talent aus Birmingham ins Ruhrgebiet geholt. Trotz seines jungen Alters bekam er von Anfang an die Chance sich als Stammspieler zu beweisen und entwickelte sich schnell zu einem der begehrtesten Spieler Europas.

Borussia Dortmund: Fünf Endspiele

Jetzt haben es die Schwarz-Gelben also wieder in der eigenen Hand. Das weiß auch Bellingham, der trotzdem auch etwas bremst. „Ich will nicht zu viel darüber reden und mich am Ende fühlen, als hätte ich schon gewonnen, denn es stehen noch fünf wirklich schwere Spiele an“, so der englische Nationalspieler.

Hier bekommst du weitere Nachrichten:

Dennoch dürften seine Worte die Fans von einer gemeinsamen Titelfeier träumen lassen. Mit dem Gewinn der Meisterschaft hätte Borussia Dortmund zudem ein kräftiges Argument, Bellingham vielleicht doch noch ein Jahr zu halten.