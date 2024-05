Borussia Dortmund: Neue Bestimmung für Adeyemi? Flügelflitzer lässt alle staunen

Gänsehaut bei Karim Adeyemi! Als der Flügelflitzer von Borussia Dortmund beim Hinspiel gegen Paris in der 83. Minute das Feld verließ, erhob sich das ganze Stadion. Seinen vielleicht besten Auftritt im Trikot des BVB honorierte das Westfalenstadion mit Standing Ovations.

Adeyemi hatte sich gegen die Franzosen förmlich zerissen, sich trotz mancher Misserfolge nicht hängen lassen und immer gefightet. Das erkennt man beim Publikum von Borussia Dortmund an. Und schon diskutieren die Fans, ob Adeyemi auf einer anderen Position nicht vielleicht besser aufgehoben wäre.

Borussia Dortmund: Adeyemi entdeckt Kämpferherz

Seine bisherige Zeit in Dortmund gleicht einem Auf und Ab. Mit großen Vorschussloorbeeren kam der 22-Jährige 2022 nach Dortmund. Für 30 Millionen Euro erhoffte man sich einiges. Am Erwartungsdruck hatte der Spieler zunächst zu knabbern. Öfter musste er sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht mit nach hinten zu arbeiten und lustlos zu wirken, wenn er den Ball verloren hatte.

Gegen Paris war davon absolut nichts zu sehen. Beispielhaft war eine Szene gleich zu Beginn der Partie, als er Achraf Hakimi bei einem französischem Angriff hinterher rannte, den Ex-Spieler von Borussia Dortmund kompromisslos zur Seite checkte und so den Ball eroberte. Diese Kampfgeist bewies er das gesamte Spiel, selbst wenn seine Dribblings, Tricks und Pässe nicht immer gelangen.

Neuer Außenverteidiger?

Und so stießen in den Tagen danach einige Fans im Netz eine Diskussion über einen Positionstausch bei Adeyemi an. Für gewöhnlich ist er als trickreicher Flügelspieler im Einsatz, der die Gegner im 1-gegen-1 stehen lassen soll. Aber hier hakt es auch nach fast zwei Jahren beim BVB noch immer zu häufig.

Warum ihn nach seiner starken Defensiv-Leistung gegen Paris nicht mal als Außenverteidiger ausprobieren? „Ganz ehrlich… Mann muss Karim Adeyemi zum AV umschulen. Bringt vieles mit, Deffensiv sehr giftig, schnell, am Ball auch OK“, schreibt ein Fan auf „X“. „Adeyemi […] wird zu einem besseren Linksverteidiger als Flügelspieler“, meint ein zweiter.

Und: „Falls wir Adeyemi nicht verkaufen sollten, würde ich ihn wirklich mal hinten in einer 3er- oder 5er-Kette einbauen“, heißt es auch. Und genau diese Idee ist es, die durchaus Zustimmung findet. Denn wenn auch viele sich Adeyemi in einer Viererkette hinten nicht vorstellen könnten – einen Einsatz als Schienenspieler traut man ihm schon eher zu.

Borussia Dortmund: Prominentes Vorbild

Ein prominentes Vorbild könnte dabei Bayerns Alphonso Davies sein. Der flinke Kanadier war einst ebenfalls als Flügelstürmer unterwegs, ehe ihn Niko Kovac zum Linkverteidiger umschulte. Seiner Karriere hat das nicht geschadet. Vielleicht wäre es bei Adeyemi auch einen Versuch wert.