Borussia Dortmund auf Stürmersuche – ist dieser Ex-Bundesliga-Star eine Option?

Die Transferaktivitäten von Borussia Dortmund sind noch nicht abgeschlossen. Der BVB sucht noch einen Stürmer, einen Back-up für Sebastien Haller. Der Angreifer fehlt Anfang 2024 für mehrere Wochen, wird den Afrika Cup spielen.

Der Ersatz für Haller soll dabei vor allem eines mitbringen: Größe! Denn bis auf Sebastien Haller knackt kaum ein BVB-Angreifer die 1,80-Meter-Marke. Wir haben uns auf dem Transfermarkt umgeschaut und einen möglichen Kandidaten für Borussia Dortmund ausgemacht.

Borussia Dortmund sucht Back-up für Haller

Anfang 2024 muss der BVB Sebastien Haller für mehrere Wochen ersetzen. Dieser Ausfall ist planbar, denn der 29-Jährige wird mit der Elfenbeinküste am Afrika Cup teilnehmen. Ein Blick auf den Kader zeigt, dass dem BVB ein richtiger Back-up für Haller fehlt.

„Wir haben immer gesagt, dass wir die Augen und Ohren offenhalten. Und wenn man sich unseren Kader in der Offensive anschaut, haben wir nicht viele Spieler, die über 1,80 Meter groß sind“, erklärte jetzt BVB-Trainer Edin Terzic. Youssoufa Moukoko (1,79 Meter) ist ein ganz anderer Spielertyp als Haller. Und auch auf der Außenbahn fehlt es dem BVB an Größe. Karim Adeyemi ist mit 1,80 Meter noch der größte Flügelstürmer des BVB.

Heißester Kandidat soll Hugo Ekitike sein. An dem Franzosen war der BVB schon im Sommer 2022 dran, er wechselte aber zu Paris Saint-Germain. Jetzt soll Ekitike bei PSG aber schon auf der Abschussliste stehen. Allerdings dürfte eine feste Verpflichtung kostspielig sein. Der Vertrag des Franzosen läuft noch bis 2027, sein Marktwert wird auf 20 Millionen Euro geschätzt – und: Die Konkurrenz ist groß.

Ex-Bundesliga-Star als günstigere Alternative?

Eine günstigere Alternative wäre Jean-Philippe Mateta. Der Franzose passt ins Profil des BVB. Er bringt mit stolzen 1,92 Metern die nötige Größe mit und ist ein ähnlicher Spielertyp wie Sebastien Haller. Mateta kennt die Bundesliga, schoss in seiner ersten Saison für Mainz 05 starke 14 Tore.

Seit Anfang 2021 spielt er in der Premier League für Crystal Palace, ist dort aber hinter Jordan Ayew und Odsonne Edouard meist nur die dritte Wahl im Sturm. Laut Medienberichten strebe Mateta jetzt eine Rückkehr in die Bundesliga an. Matetas Vertrag bei Crystal Palace läuft noch bis 2026, sein Marktwert wird auf sieben Millionen Euro geschätzt (transfermarkt.de). Im Vergleich zu Ektitike könnte Mateta eine günstige Alternative für Borussia Dortmund sein.