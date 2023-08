Borussia Dortmund: Geht jetzt alles ganz schnell? Transferentscheidung beim BVB steht bevor

Jetzt könnte richtig Fahrt reinkommen. Bei Borussia Dortmund war es um einen Spieler zuletzt ruhig geworden. Diesen brachte man eigentlich mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung. Allerdings platzte der Deal auf der Zielgeraden.

Seitdem war die Zukunft von Soumaila Coulibaly ungewiss. Einst als hoffnungsvolles Talent für die Abwehr gekommen, erlebte er Ende der letzten Saison die harte Seite des Fußballgeschäfts. Jetzt könnte Borussia Dortmund ihn doch zeitnah loswerden.

Borussia Dortmund: Coulibalys Grusel-Debüt

Coulibaly wartete lang auf sein Profi-Debüt. Die Chance gab ihm Edin Terzic im Meisterendspurt beim Gastspiel in Stuttgart. Jene 45 Minuten, die der Franzose dort auf dem Platz stand, dürfte er aber einfach nur vergessen wollen.

Ausgerechnet dem Youngster unterlief in der Nachspielzeit ein katastrophaler Schnitzer, der das späte 3:3 verursachte. Borussia Dortmund verlor zwei wichtige Punkte – und ultimativ auch die Meisterschaft. Coulibaly hingegen, das machte der Auftritt deutlich, war für die Profis noch nicht weit genug.

Wechsel bahnt sich an

So war es wenig überraschend, dass der 19-Jährige im Sommer als Verkaufskandidat galt. Lange stand ein Wechsel zum FC Burnley im Raum. Die Engländer zogen im letzten Moment allerdings zurück. Jetzt soll es einen neuen Interessenten geben.

Coulibaly steht vor einem Wechsel. Foto: IMAGO/Thomas Bielefeld

Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri am Mittwoch (9. August) berichtete, sei Coulibaly bei Royal Antwerpen ein Thema. Einen Tag später verdichten sich die Anzeichen. So schreibt „Sport 1“, dass das BVB-Talent in Kürze seinen Vertrag unterschreiben und damit seinen Wechsel besiegeln werde.

Borussia Dortmund: Vakante Position

Das dürfte auch dazu führen, dass der BVB selbst auf dem Transfermarkt nochmal aktiv wird. Das Innenverteidiger-Trio Hummels/Süle/Schlotterbeck ist zwar gesetzt. Doch verletzt sich von ihnen einer, kommt der Vizemeister schnell in Bedrängnis.

Zuletzt gab man auch Nnamdi Collins an Eintracht Frankfurt ab (hier alle Infos). Dadurch ist mehr als offensichtlich, dass Borussia Dortmund die Kader-Lücke wohl mit externer Verstärkung schließen wird.