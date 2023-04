Borussia Dortmund: Debüt wird zum Albtraum – BVB-Talent am Boden zerstört

Auf diesen Tag hatte Soumaila Coulibaly so lange gewartet. In Stuttgart durfte das Talent von Borussia Dortmund erstmals in der Bundesliga ran – doch sein Ligadebüt wurde zum blanken Albtraum.

Mit seiner Einwechslung kippte das Spiel, Borussia Dortmund gab einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Der entscheidende Treffer zum 3:3-Endstand fiel durch einen katastrophalen Fehler von Debütant Coulibaly.

Borussia Dortmund: Coulibaly erlebt Albtraum-Debüt

So mancher fragte sich schon, warum der BVB den jungen Franzosen überhaupt verpflichtet hatte. Weder unter Marco Rose noch unter Edin Terzic bekam Soumaila Coulibaly eine Chance, sich zu zeigen. Erst, als alle anderen Innenverteidiger verletzt waren, kam er in Stuttgart zu seinem Bundesliga-Debüt.

Nico Schlotterbeck und Niklas Süle fehlten verletzt, Mats Hummels musste angeschlagen zur Pause raus. Als er wirklich keine andere Option mehr hatte, brachte Terzic zur zweiten Halbzeit Coulibaly. Doch der konnte seine seltene Chance nicht nutzen. Im Gegenteil.

Last-Minute-Knockout nach Coulibaly-Bock

In einer denkwürdigen zweiten Halbzeit kam der VfB auch durch einen unsicheren Coulibaly in Unterzahl zurück, gab nach Giovanni Reynas 2:3 in der Nachspielzeit nicht auf und holte noch einen Punkt. Das entscheidende 3:3 in der 97. Minute wird den Debütanten noch lange im Schlaf verfolgen.

Völlig ungeordnet lief Borussia Dortmund beim letzten Angriff der Partie mit einem Mann mehr in einen Konter – und wäre doch noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Wenn, ja, wenn Coulibaly die Flanke von Vagnoman geklärt hätte. Stattdessen säbelte er am Ball vorbei, der landete bei Silas und schließlich im Tor.

Ein Blackout zum schlimmsten Zeitpunkt, der das Debüt von Coulibaly zum Albtraum werden ließ. Untröstlich trottete er vom Platz und wird sich wohl auch nicht davon trösten lassen, dass Terzic ihn nachher in Schutz nahm.

„Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass er den Ball einfach wegschießt. Aber den LETZTEN, den wir heute als Sündenbock hinstellen wollen, ist Soumi“, stellte der BVB-Coach klar.