VfB Stuttgart – Borussia Dortmund: Blankes Entsetzen bei den Fans – „Wirklich unfassbar“

Der BVB hat es wieder einmal geschafft, seine Fans zur Weißglut zu treiben. Die Partie VfB Stuttgart – Borussia Dortmund war nichts für schwache Nerven und sorgt bei den BVB-Anhängern für großen Ärger.

Gegen den VfB Stuttgart verschenkte Borussia Dortmund die große Möglichkeit, mit dem FC Bayern München gleichzuziehen und in Kampf um die Meisterschaft neue Hoffnung zu schöpfen. Die Fans sind mächtig bedient.

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund: BVB lässt große Chance aus

Dabei sah zunächst alles nach einem entspannten Fußball-Nachmittag aus. Erst traf Sebastien Haller (26.) nach schöner Vorarbeit von Donyell Malen zur Führung, dann erhöhte Malen (33.) selbst wenige Minuten später auf 2:0. Als sich dann auch noch Konstantinos Mavropanos in der 39. Minute die Gelb-Rote Karte abholte, schien alles entschieden.

Statt in der zweiten Hälfte den Sack endgültig zuzumachen, hielt der BVB die Stuttgarter im Spiel – und so musste es so kommen: Tanguy Coulibaly traf in der 78. Minute zum 1:2. Der BVB geriet in Unterzahl unter Druck und fing sich gleich den Ausgleich von Josha Vagnoman (84.).

In der zweiten Minute der Nachspielzeit stellte Giovanni Reyna die verspielte Führung doch wieder her, doch Dortmund bekam es wieder einmal nicht auf die Kette. In der siebten Minute der Nachspielzeit netzte Silas Wamangituka erneut zum Ausgleich ein.

BVB-Fans außer sich: „Wollt ihr kein deutscher Meister werden?“

Damit verspielte der BVB nicht nur den Sieg, sondern auch die große Chance mit den Bayern in der Tabelle gleichzuziehen. Denn der Rekordmeister ließ gleichzeitig gegen die TSG Hoffenheim Federn und kam ebenfalls nicht über ein Remis auf.

Bei den Fans von Borussia Dortmund sorgte der Auftritt ihrer Stars für großen Ärger. Hier einige Reaktionen:

„Wie kannst du da noch das 3:3 kassieren?! Ich check es nicht.“

„Dumm. Dümmer. Dortmund.“

„Ich hab die Schnauze voll! Vfb, schalke, bremen… Wenn du solche Spiele (in der Art und Weise) aus der Hand gibst, hast du einfach keinen Titel verdient!!“

„Jedes BVB Spiel zieht mir Lebensenergie aus der Seele“

„Wie dumm willst du dich anstellen? Der BVB so: Ja.“

„So lächerlich! Was stimmt mit Euch nicht? Wollt ihr kein deutscher Meister werden? Dann sagt es einfach, dann müssten wir Fans nicht hoffen!“

„Es ist doch wirklich unfassbar“

„Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich schüttle seit Minuten ungläubig mit dem Kopf.“

Nächste Woche geht es für Borussia Dortmund mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt weiter. Der verpassten Chance in Stuttgart wird man beim BVB aber wohl noch länger hinterhertrauern.