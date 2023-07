Diese Wende ist richtig bitter! Borussia Dortmund war sich eines Mega-Deals schon sicher. Jetzt rinnt er dem BVB durch die Finger. Fast 20 Millionen Euro – futsch!

Alles hatte auf einen Transfer von Soumaila Coulibaly zum FC Burnley hingedeutet, selbst der Medizincheck war bereits absolviert. Jetzt macht der Premier-League-Aufsteiger plötzlich einen Rückzieher.

Borussia Dortmund: Mega-Deal geplatzt

Alle waren sich einig, alle Weichen waren gestellt, alles ist vorbei. Als sich alle beim BVB schon die Hände gerieben haben, ist ein sichergeglaubter Deal nun doch noch geplatzt. Soumaila Coulibaly wird nicht zum FC Burnley wechseln. Das berichtet Transfer-Guru Fabrizio Romano. Dabei stand dem Transfer eigentlich nichts mehr im Weg.

BVB und Burnley hatten sich auf eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht für 17,5 Millionen Euro geeinigt. Viel Geld für einen Spieler, der zwar zweifelsfrei hochtalentiert ist, in Dortmund aber nie zum Zug kam – und es bei der hochklassigen Konkurrenz in der Innenverteidigung wohl auch nächste Saison schwer haben wird.

Soumaila Coulibaly bleibt vorerst beim BVB. Foto: Foto: IMAGO / Sergio Brunetti

„Deal geplatzt!“

Als Coulibaly sogar den Medizincheck in England erfolgreich absolviert hatte, bestand kein Zweifel mehr. Doch jetzt ist der Deal urplötzlich dahin. Erst sickerte durch, dass sich „neue Probleme zwischen den Vereinen bezüglich der Kaufpflicht“ ergeben hätten. Burnley war sich offenbar nicht mehr so sicher, ob man so viel für den 19-Jährigen hinblättern wolle. Nur wenige Stunden später meldete Romano: „Deal geplatzt!“

Coulibaly bleibt bei Borussia Dortmund – und dort droht ihm auch nächstes Jahr eine komplizierte Situation. Mit Niklas Süle, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck hat er drei gestandene Stars vor der Nase. 16 Monate musste er auf sein Bundesliga-Debüt warten, um es dann in den Sand zu setzen und bislang keine Chance zur Wiedergutmachung zu bekommen.