Borussia Dortmund: Rätsel um Reus! Trifft der BVB-Kapitän eine drastische Entscheidung?

Marco Reus war sicherlich eine der tragischsten Figuren des Meister-Fiaskos. Mit Blick auf die neue Saison scheint der Kapitän von Borussia Dortmund mit dem Gedanken zu spielen, eine harte Entscheidung zu treffen.

Der 34-Jährige träumt seit seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund (2012) davon, mit seinem Heimat- und Jugendklub die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. In diesem Jahr war er so nah dran wie noch nie. Doch es reichte wieder nicht.

Reus bleibt jedoch noch mindestens eine Saison, um seinen großen Traum doch noch wahr werden zulassen. Der Routinier verlängerte kürzlich seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Borussia Dortmund: Gibt Reus Kapitänsamt freiwillig ab?

Reus ist eine Identifikationsfigur und Legende beim BVB. Dennoch wurde der 34-Jährige in der vergangenen Saison immer wieder kritisiert – teilweise sogar sehr heftig. Der Hauptpunkt: Reus‘ Kapitänsamt. Ihm wurde mehrfach das Kapitänsdasein abgesprochen. Er würde nicht wie ein Leader auftreten und könne auch mit seinen Leistungen nicht mehr wirklich überzeugen.

So stellt sich die Frage, wie Edin Terzic zukünftig mit dieser Personalie umgeht. Reus spielt nicht mehr die Rolle wie noch vor zwei Jahren und ist mehr Ergänzungsspieler als Stammakteur. In den vergangenen Wochen stellte sich immer wieder die Frage, ob der BVB-Coach Reus die Binde entzieht. Es wäre ein drastischer, aber verständlicher Schritt.

So weit muss es aber wohl nicht kommen. Denn wie die „SportBild“ berichtet, denkt der Offensiv-Akteur daran, das Amt freiwillig niederzulegen. So möchte er den Druck von Terzic nehmen und sich selbst etwas unterordnen. Es wäre eine weitere Geste, die seine Größe und seinen Teamgeist unterstreicht. Er genieße noch immer ein großes Ansehen innerhalb der Mannschaft. Aufgrund seiner Rolle und der Kritik an seinen Führungsqualitäten könnte er diesen Schritt dennoch wagen.

Folgt Kobel auf Reus?

In dem Fall, dass Reus sein Amt tatsächlich niederlegt, wird erstmals seit fünf Jahren wieder ein anderer Spieler die BVB-Binde tragen. Ein heißer Kandidat für die Reus-Nachfolge soll Stammkeeper Gregor Kobel sein. Der Schweizer entwickelte sich zu einem echten Führungsspieler. Nun könnte der Schlussmann also volle Verantwortung bekommen und neuer Mannschaftskapitän werden. Niklas Süle gilt ebenfalls als Kandidat auf das Kapitänsamt. Zudem sollen Nico Schlotterbeck, Sébastien Haller und Julian Brandt mehr Verantwortung übernehmen.

Den Status innerhalb des Teams wird Reus unabhängig von der Binde behalten. Der Routinier wird weiterhin voran gehen und vor allem junge Spieler an die Hand nehmen. Dennoch wäre das Niederlegen seines Amtes ein großer Schritt. Ob es wirklich zu dieser Entscheidung kommt, wird sich wohl in den ersten Wochen der Saisonvorbereitung zeigen.