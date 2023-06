Borussia Dortmund: Bensebaini-Deal löst hitzige Fan-Diskussion aus – „Gemischte Gefühle“

Borussia Dortmund hat den ersten Deal des Sommers klar gemacht. Lange hatte Sebastian Kehl an der Verpflichtung von Ramy Bensebaini geschraubt, nun ist er endlich fix (hier alles zum Wechsel). Doch was sagen die BVB-Fans zum neuen Mann?

Nach der Verkündung des Transfers brach unter den Fans von Borussia Dortmund direkt eine Diskussion aus. Die Gretchenfrage: Hat sich der BVB mit dem Abgang von Raphael Guerreiro und Bensebaini als Ersatz wirklich verbessert?

Borussia Dortmund: Fans diskutieren über Bensebaini-Deal

Am Tag nach dem Meister-KO traf der BVB viele Fans noch einmal ins Herz. Nach sieben Jahren verlässt Raphael Guerreiro den Verein. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Nun ist bereits Ersatz da. Mit Ramy Bensebaini greifen sich die Dortmunder einen Star, der als einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga gilt.

Doch das tat Guerreiro auch. Unbestritten hatte er unglaubliche Fähigkeiten am Ball. An guten Tagen konnte er das ganze Spiel an sich reißen und entscheiden. Doch die guten Tage waren zu selten, die Leistungsschwankungen zu groß. Auch wenn der Portugiese in der Rückrunde mächtig aufdrehte und alles aus sich herausholte, folgte die Trennung.

„Eine Bereicherung für den BVB“

Frei von Leistungsschwankungen präsentierte sich Bensebaini in Gladbach allerdings auch nicht. Er erhält nun den Vierjahresvertrag, den Guerreiro forderte, woran die Verhandlungen scheiterten. Eine Verjüngungskur – der Algerier ist anderthalb Jahre jünger – kann man den Tausch nicht nennen. Deshalb fragen sich viele Fans: War das die richtige Entscheidung oder wäre man mit einer Verlängerung für Guerreiro besser gefahren? Die Meinungen fallen sehr unterschiedlich aus:

„Jaaaa, endlich. Schön, dich bei uns zu haben.“

„Ich fand Guerreiro besser.“

„Bin nicht komplett überzeugt, aber jeder bekommt eine faire Chance.“

„Ich habe gemischte Gefühle bei diesem Transfer.“

„Dafür haben wir Guerreiro verloren, unfassbar! Es wäre 1.000 mal besser gewesen, ihn zu halten.“

„Eine Bereicherung für den BVB.“

„Rapha wäre sein Geld schon wert gewesen.“

Am Ende wird allen Fans von Borussia Dortmund nichts anderes übrigbleiben, als abzuwarten und Tee zu trinken. Die kommenden vier Jahre werden zeigen, ob Ramy Bensebaini im Vergleich zu Raphael Guerreiro ein Upgrade ist.