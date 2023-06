Borussia Dortmund macht alles klar! Erster Sommer-Transfer ist fix

Borussia Dortmund hat die erste Sommer-Verpflichtung unter Dach und Fach gebracht. Am Montag verkündete der BVB die Unterschrift von Ramy Bensebaini. Der Transfer deutete sich schon lange an – schien zuletzt aber in Gefahr zu geraten.

Nun gibt es die offizielle Bestätigung: Der Algerier hat für vier Jahre bei Borussia Dortmund unterschrieben. Eine Ablöse wird nicht fällig, weil sein Vertrag in Mönchengladbach ausläuft.

Borussia Dortmund verkündet Bensebaini-Transfer

Das hat sich gezogen. Seit über einem Jahr geistert das Gerücht um eine Verpflichtung von Ramy Bensebaini durch Dortmund, immer klarer wurde die Tendenz des Außenverteidigers Richtung BVB. Spätestens im Winter schien alles klar. Bensebaini verkündete seinen Abschied aus Gladbach und alles deutete auf einen BVB-Wechsel hin – doch die Verkündung ließ noch lange auf sich warten.

Zuletzt sorgten neue Gerüchte für Schweißperlen auf der Stirn vieler Fans. Die AS Rom soll sich aufgrund der noch immer ausstehenden Einigung an die Fersen des Algeriers geheftet haben und wollte Dortmund den Deal noch streitig machen (hier mehr). Doch nun folgt endlich die Erlösung. Am Montag verkündete Borussia Dortmund die Verpflichtung von Ramy Bensebaini.

Kehl: „Gute Balance zwischen Defensiv- und Offensivspiel“

Der Nationalspieler kommt ablösefrei vom Niederrhein, unterschreibt beim BVB einen Vierjahresvertrag. „Über die Strahlkraft von Borussia Dortmund muss ich nicht viele Worte verlieren. Die außergewöhnliche Stimmung im Signal Iduna Park, durch die die Mannschaft gepusht wird, habe ich als gegnerischer Spieler selbst zu spüren bekommen“, sagt der erste Neuzugang im Sommer 2023.

Sebastian Kehl lobt den 28-Jährigen in den höchsten Tönen: „Ramy ist ein Spieler im besten Alter, er hat in der Bundesliga, der französischen Ligue 1, der Champions League und der Europa League viel nationale und internationale Erfahrung sammeln können und ist obendrein fester Bestanteil der Auswahl seines Heimatlandes. Wir sind sicher, dass seine sportliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. In unseren Gesprächen mit ihm haben wir den unbedingten Willen gesehen, mit Borussia Dortmund angreifen und um Titel mitspielen zu wollen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem Profi, der über eine gute Balance zwischen Defensiv- und Offensivspiel verfügt.“

Mit Blick auf den Abgang von Raphael Guerreiro kann Sebastian Kehl eine gerade erst entstandene Baustelle gleich wieder schließen. Der Portugiese war einen Tag nach dem brutalen Meister-KO offiziell verabschiedet worden, verlässt Borussia Dortmund nach sieben gemeinsamen Jahren.