Borussia Dortmund: „Zum Kotzen!“ Bei diesem Anblick kommt den BVB-Fans die Galle hoch

Eine Hand ist schon an der Schale – am Samstag will Borussia Dortmund den Traum wahr machen und nach elf Jahren wieder Deutscher Meister werden. Und alle BVB-Fans wollen dabei sein. Alle?

Nicht alle. Manche Fans von Borussia Dortmund erliegen derzeit dem Reiz des Geldes. Sie bieten ihre Tickets für das Saisonfinale gegen Mainz zu horrenden Summen zum Verkauf an. Der Anblick der unverschämten Angebote lassen viele Ticketlose vor Wut kochen.

Borussia Dortmund: Schwarzmarkt boomt vor Herzschlag-Finale

An Tickets für BVB-Spiele zu kommen, ist immer schwer. Selbst die Heimspiele an einem kalten und nassen Abend gegen Wolfsburg sind meist nach wenigen Minuten ausverkauft. Wer den Karten-Kampf bei Dortmund kennt, kann sich ungefähr vorstellen, was beim VVK-Start für das Saisonfinale los war. Der BVB richtete im Online-Shop einen Warteraum für den Warteraum ein, hunderttausende versuchten ihr Glück.

+++ Borussia Dortmund: Bild geistert durch’s Netz – es lässt alle BVB-Fans aufhorchen +++

Nicht jeder eiferte aber mit guten Absichten nach Karten für das Spiel gegen Mainz. Das zeigt sich jetzt auf einschlägigen Portalen wie Ebay, Kleinanzeigen und Co. Dort werden Tickets für das Herzschlag-Finale zu schier abartigen Summen angeboten. Trotz aller Warnungen des Vereins, dass Schwarzmarkthandel mit Stadionverbot, Dauerkartenentzug und Ticketshop-Sperre geahndet werden kann, tummeln sich die illegalen Verkäufer dort in Scharen.

2500 Euro für ein Ticket

Über Borussia Dortmund konnten nur Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber an Tickets gekommen sein. Die ziehen ihre BVB-Freunde jetzt nach allen Regeln der Kunst über den Tisch. 1000, 1500, 2000 Euro – unter Schwarzmarkthändler läuft ein regelrechter Wettbewerb, wer den frechsten Preis für seine Tickets ausruft.

Auch das vielkritisierte Grauzonen-Ticketportal „Viagogo“ gibt mal wieder alles. Die günstigste Karte für die Südtribüne, in Block 83 im Oberrang, wird dort derzeit für 2534 Euro angeboten. Originalpreis: 18,50 Euro. Dem Käufer ist der Zutritt zum Stadion dabei nicht einmal gewiss. Bekanntermaßen bietet Viagogo auch Karten an, die der Shop gar nicht besitzt. Wenige Tage oder teilweise Stunden vor Anpfiff gibt’s dann eine Entschuldigungs-Mail und das Geld zurück.

Einlass ungewiss

Noch schlimmer könnte es die Käufer in Kleinanzeigen-Börsen treffen. Tageskarten gibt’s bei Borussia Dortmund aktuell nur als „Print@home“-Tickets. Die kann der Schwarzmarkthändler prinzipiell so oft verkaufen, wie er will. Nur der, der als erster ins Stadion geht, hat Glück. Auf alle anderen wartet eine bitterböse Überraschung am Drehkreuz, denn das Ticket ist dann bereits entwertet.

Der Anblick dieser frechen Forderungen lässt die Fans, die händeringend nach Karten suchen, vor Wut schäumen. „Echt zum Kotzen“, lässt einer seinem Ärger im Netz freien Lauf, er ergänzt frustriert: „Damit war leider zu rechnen.“ Ein anderer wütet: „Wenn ich schreibe, was ich denke, werde ich gesperrt.“ Mit ähnlichen Worten schimpfen viele andere Fans von Borussia Dortmund auf die Schwarzmarkt-Händler.

Mehr News:

Bezahlen oder draußen bleiben, den meisten wird nur diese Wahl bleiben. Immerhin: Über zweitmarkt@bvb.de oder über Schwarzmarkt-Boxen am Stadion kann man das Ticket, das man überteuert gekauft hat, melden. Dann macht sich der Verein auf die Suche nach dem Übeltäter.