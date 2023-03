Jude Bellingham: Zukunft weiter ungewiss – Ex-BVB-Trainer legt sich wohl fest

Die Diskussionen um die Zukunft von BVB-Youngster Jude Bellingham gehen weiter. Ein Verbleib in Dortmund gilt als unwahrscheinlich, ausgeschlossen wird aber in der Causa Bellingham nichts. Seit Monaten buhlen viele Top-Klubs aus ganz Europa um den Shootingstar. Eine Entscheidung seitens des Youngsters soll immer noch nicht gefallen sein.

Je näher man an das Ende der Saison kommt, umso größer werden die Gerüchte und Spekulationen um Jude Bellingham. Während die BVB-Fans natürlich hoffen, ihren Mittelfeld-Star weiterhin in Schwarz-Gelb spielen zu sehen, hat sich ein Ex-Trainer der Dortmund wohl entschieden, bei Bellingham All-In zu gehen.

Jude Bellingham: Oberste Priorität von Jürgen Klopp

Real Madrid, Manchester City und Liverpool- dieses Trio wird schon seit Monaten als die drei stärksten Interessenten von Bellingham gehandelt. Immer wieder kommen Gerüchte um diese drei Vereine auf. Mal soll ein Klub nicht das Geld für Bellingham haben, dann soll sich der BVB-Star gegen einen Verein entschieden haben. Die Diskussionen um den 19-Jährigen nehmen kein Ende.

Während bei Bellingham selbst wohl noch eine gewisse Unklarheit herrscht, ist sich einer der Kandidaten wohl sehr sicher, dass der Transfer von Jude Bellingham oberste Priorität hat. Laut Christian Falk soll Ex-Borussen-Coach Jürgen Klopp den Mittelfeldspieler als Ziel Nummer Eins ausgerufen haben. Der Wechsel zu den Reds soll allen anderen Transferplänen übergeordnet sein – Klopp möchte Bellingham als Mittelfeld-Anker für die Zukunft.

Liverpool galt lange Zeit als der Favorit auf eine mögliche Verpflichtung des Dortmunders. Die große Bedingung: Klopp und Co. erreichen die Champions League-Qualifikation. Die Reds spielen eine äußerst durchwachsene Saison. Nachdem das Team des Ex-BVB-Trainers zwischenzeitlich auf Platz 10 abgerutscht war, konnte sich Liverpool in den vergangenen Monaten stabilisieren und etwas in der Tabelle klettern. Dennoch ist die Qualifikation für die Königsklasse weiterhin in Gefahr. Momentan steht der LFC auf Platz sechs mit sieben Punkten Rückstand auf den Platz vier.

Reds mit großem Mittelfeldproblem

Dass Jürgen Klopp und die Reds Verstärkung im Mittelfeld brauchen, ist nun wohl auch ihnen bewusst geworden. Während Liverpool in den vergangenen Transferphasen das Hauptaugenmerk vor allem auf die Offensive gelegt haben, wurde das Mittelfeld etwas vernachlässigt. Mit Nunez, Luiz, Jota und Gakpo sind einige vielversprechende Offensivspieler gekommen. Im Mittelfeld gab es hingegen kaum Verstärkungen.

Im Mittelfeld gibt nun einige Probleme. Routiniers wie Henderson oder Fabinho können in dieser Saison nicht voll umfänglich auf den Platz bringen und die Youngsters des LFC sind noch nicht auf dem aller höchsten Niveau. Dazu kommt auch nach das große Verletzungspech. Star-Spieler wie Thiago fehlen immer mal wieder und können dem Team fast gar nicht helfen.

Jude Bellingham soll nun also die fehlende Konstante im Team werden. Dafür tut Jürgen Klopp alles. Der BVB-Star ist sein absoluter Wunschspieler, er setzt für den Briten nahezu alles auf eine Karte, so Christian Falk. Ob Klopp und Bellingham tatsächlich nächstes Jahr zusammen an der Anfield Road auf Titeljagd gehen, bleibt jedoch noch abzuwarten. Eine Entscheidung im Poker um Jude Bellingham soll jedoch relativ zeitnah erwartet werden.