Erling Haaland: Zoff um Ex-BVB-Star eskaliert – jetzt mischt sich Guardiola ein

Mit 81 Toren in 88 Spielen hat Erling Haaland bei Manchester City eine unglaubliche Torquote, doch zuletzt lief es nicht mehr wirklich rund für den Ex-BVB-Star. Seit fast einem Monat hat Haaland nicht mehr getroffen.

Zuletzt hagelte es dann auch noch heftige Kritik: Sky-Experte Roy Keane ging auf Erling Haaland los, verglich ihn mit einem Viertliga-Spieler. Das wollte zumindest City-Trainer Pep Guardiola nicht auf sich sitzen lassen und schlug nun zurück.

Erling Haaland: Keane mit heftiger Kritik

Am 6. März im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Kopenhagen erzielte Erling Haaland seinen letzten Treffer. In dem Topspiel gegen den FC Liverpool und Arsenal blieb er zuletzt in der Premier League ohne Tor und fand dabei auch nie wirklich ins Spiel.

+++ Borussia Dortmund: Ex-Flop vor Monster-Transfer – Fans schlackern mit den Ohren +++

Nach der Partie gegen Arsenal wetterte nun ausgerechnet Roy Keane gegen Haaland. „Das Niveau seines Spiels ist so armselig. Nicht nur heute. Vor dem Tor ist er der Beste der Welt, aber sein allgemeines Spiel ist für solch einen Spieler armselig. Er muss sich da steigern. Er ist fast wie ein Spieler aus der League Two (englische vierte Liga, Anm. d.Red.)“, so der frühere Star von Manchester United.

„Erling ist der beste Stürmer der Welt“

Guardiola konnte dies nicht auf sich sitzen lassen: „Ich stimme ihm nicht zu. Das ist so, als würde ich sagen, er ist ein Trainer für die 2. oder 3. Liga. Das glaube ich nicht“, so der Trainer von Manchester City. Guardiola betonte: „Erling ist der beste Stürmer der Welt, und er hat uns geholfen, das zu gewinnen, was wir letzte Saison erreicht haben.“

Und dann stichelte er auch noch gegen Keane: „Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird, aber ich bin nicht jemand, der seine Kollegen kritisiert, wenn ich in Rente gehe.“

Das könnte dich auch interessieren:

Vorgeschichte zwischen Keane und den Haalands

Zwischen Keane und Haaland gibt es eine Vorgeschichte: 1997 foulte Keane Haalands Papa Alf-Inge und riss sich dabei das Kreuzband. Haaland bezeichnete ihn damals als Simulant. Vier Jahre später folgte das legendäre Revanche-Foul: Keane sprang mit gestrecktem Bein in Haaland rein und sah dafür Rot. In seiner Biographie gab Keane zu, dass es sich dabei um Rache handelte.