BVB-Fans leiden mit Jürgen Klopp! Ereilt ihn das Dortmund-Schicksal?

Schockstarre beim FC Liverpool und Jürgen Klopp! Noch vor Kurzem gingen die Reds als Tabellenführer in den entscheidenden Saisonendspurt. Würde sich der Kult-Trainer mit einem Meistertitel von der Anfield Road verabschieden? Diese Hoffnung hatten viele.

Nur wenige Wochen später ist die Euphorie heftig eingebremst worden. Jürgen Klopp und seine Spieler erleben eine Bruchlandung. Auch unter BVB-Fans leidet man mit dem einstigen Erfolgstrainer mit. Erlebt er ein Drama wie die Dortmunder in der vergangenen Saison?

Jürgen Klopp erleidet bittere Niederlage

Fassungslosigkeit machte sich schon während der Partie breit. Als klarer Favorit war der FC Liverpool am Sonntag in die Partie gegen Crystal Palace gegangen. Doch statt Wiedergutmachung für die herbe Europa-League-Schlappe einige Tage zuvor (0:3 gegen Bergamo) gab es den nächsten Rückschlag.

Auch spannend: Bayer Leverkusen ist erstmals Deutscher Meister! Irre Szenen im Stadion

Im Kampf um die Meisterschaft verspielte man mit dem 0:1 wichtige Punkte. Schon in der Woche zuvor hatte es gegen Manchester United nur zu einem Unentschieden gereicht. Die Konsequenz: Neben Arsenal London zog jetzt auch Manchester City in der Tabelle wieder am Team von Jürgen Klopp vorbei.

Meister-Drama im Anflug

Damit spitzt sich der Titelkampf in der englischen Liga zu. Neu-Tabellenführer City hat jetzt zwei Punkte Vorsprung auf die beiden Verfolger. Noch sind zwar sechs Spiele zu gehen, aber die Formtabelle spricht deutlich für die Citizens.

So oder so: Das Meister-Drama befindet sich angesichts der geringen Punktabstände schon länger im Anflug. Für Liverpool und Klopp könnte es aber so richtig bitter werden, wenn man nicht langsam wieder die Kurve kriegt.

BVB-Fans leiden mit Jürgen Klopp

Das Schicksal ihres Ex-Trainerhelden verfolgen auch zahlreiche BVB-Fans in Deutschland. Und sie fühlen sich unweigerlich an die letzte Saison zurückerinnert, als Borussia Dortmund ebenfalls ein Meister-Drama erlebte.

Weitere Nachrichten liest du hier:

In einer starken Rückrunde holte der BVB neun Punkte auf den FC Bayern München auf – nur um die Meisterschaft im letzten Heimspiel gegen Mainz dann wegzuwerfen. Den bevorstehenden Schmerz für Liverpool und Jürgen Klopp kann man also nachempfinden.