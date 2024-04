Bayer Leverkusen ist erstmals Deutscher Meister! Irre Szenen im Stadion

In diesem Moment wussten sie wohl alle, dass sie es schaffen werden. Am Sonntag trat Bayer Leverkusen zu Hause gegen Werder Bremen an. Die Mission war klar: Mit einem Sieg würde sich die Werkself erstmals in ihrer Vereinsgeschichte zum Deutschen Meister krönen.

Und dann dieser Hammer! Nach einer Stunde hämmerte Granit Xhaka den Ball aus der Distanz zum 2:0 für Bayer Leverkusen ins Netz. Der Schweizer rannte zur Fankurve, verschwand dort in einer Jubeltraube von Spielern. Sein Tor ließ endgültig die Sektkorken knallen.

Bayer Leverkusen krönt sensationelle Saison

Schon seit Wochen hatte in der Bundesliga niemand mehr dran gezweifelt, jetzt ist es offiziell. Am 29. Spieltag hat sich die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso zum Deutschen Meister gekrönt. Mit 16 Punkten Vorsprung auf den VfB Stuttgart und Bayern München ist man nicht mehr einzuholen.

+++ Hier mehr Fußball-News lesen +++

Es ist der Lohn für eine unfassbare Saison, die die Werkself spielt. 43 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen, die Liga dominiert, Titelchancen in Europa League und DFB-Pokal – für die Leistungen von Bayer Leverkusen gehen den Experten die Superlative aus. Und so kündigte sich die fette Party in der BayArena schon einige Minuten vor Abpfiff an.

Fans feiern am Spielfeldrand

Rund zehn Minuten vor dem Ende der Partie sprangen die ersten Fans bereits von der Tribüne herunter in den Innenraum, feierten hinter der Bande ihre Erfolgsmannschaft. Der Platzsturm schien angesichts des historischen Titels ohnehin nicht verhinderbar – und so ließ man die Fans gewähren.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Dann kam die 84. Minute. Leverkusen konterte beim Stand von 3:0 über Florian Wirtz. Der Nationalspieler, der zuvor schon sehenswert getroffen hatte, ließ auch diese Chance nicht aus und netzte eiskalt ein. In diesem Moment brachen bei den Fans hinter der Bande die Dämme. Sekunden später standen die ersten Flitzer neben Wirtz, der gemeinsam mit Xabi Alonso und den Stadionsprechern alle Hände voll zu tun hatte, die Fans noch zehn weitere Minuten im Zaum zu halten.

Allerdings erzielte Wirtz kurze Zeit später auch noch das 5:0 – und da war jeder weitere Versuch, die Fans aufzuhalten vergebens. Schiedsrichter Harm Osmers hatte ein Einsehen und pfiff überpünktlich ab. Die Party konnte beginnen.

Bayer Leverkusen wird zur Partymeile

In Windeseile fluteten die Fans den Rasen und feierten mit ihren Spielern. Auch wenn es für Leverkusen in diesem Jahr noch um zwei weitere Titel geht – diese Party Nacht wird lange dauern.