Borussia Dortmund greift zu irrer Maßnahme! Terzic bedient sich eines Klopp-Tricks

Jetzt soll ein Vertrauter von Jürgen Klopp helfen! Borussia Dortmund lässt nichts unversucht, um aus seiner Kreativ-Krise herauszukommen. Die Ergebnisse stimmen zwar oft, doch die Leistung der Mannschaft kam bei den Fans zuletzt selten gut an.

Schon im Winter verstärkte Borussia Dortmund sein Trainer-Team mit den beiden Vereins-Ikonen Nuri Sahin und Sven Bender (hier mehr dazu lesen). Jetzt hat der Verein offenbar eine weitere kurzfristige Entscheidung getroffen, um das eigene Spiel variabler zu machen.

Borussia Dortmund: Bloß kein Rückschlag

Die kommende Woche könnte beim BVB schon die Entscheidung über die restliche Stimmung für die Saison treffen. Am Mittwoch (13. März) steht das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League an. Kommt man gegen die PSV Eindhoven nicht weiter, hätte die Spielzeit sämtliche Magie verloren. Bis zum Ende ginge es dann nur noch darum, wenigstens noch Vierter in der Bundesliga zu werden.

Daher gilt schon am Samstag zuvor gegen Werder Bremen: bloß kein Rückschlag. Schließlich will man mit breiter Brust in die Königsklasse (wo man unter der Woche jubeln durfte, ohne zu spielen) gehen. Aber auch mit Blick auf die Tabelle in der heimischen Liga darf sich Borussia Dortmund keinen Patzer erlauben. Dafür hat man sich nun wohl nochmal Expertise von außen geholt.

Tore durch Einwürfe?

Standards genießen unter BVB-Fans nicht den höchsten Stellenwert. Zu selten entstehen daraus Tore. Ändert sich das nun wenigstens in Sachen Einwürfe? Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, habe die Borussia in der Woche vor dem Bremen-Spiel auf das Wissen von Thomas Grönnemark gesetzt.

Der Däne erlangte einst Bekanntheit als Assistent von Jürgen Klopp beim FC Liverpool, wo er fünf Jahre lang mit dem Ex-BVB-Coach zusammenarbeitete. Seit er nicht mehr für die „Reds“ tätig ist, ist er als Spezialist immer wieder für verschiedenste Teams im Einsatz.

Ihnen allen versucht er den Einwurf als Angriffsmittel näherzubringen. Laut des Berichts gab er in Dortmund nicht nur den Profis, sondern auch der U23 und der U19 Nachhilfe auf diesem Gebiet. Ob sich das bei der Mannschaft von Edin Terzic gegen Bremen schon bemerkbar macht?

Borussia Dortmund: Grönnemark zieht weiter

Um ein langfristiges Engagement soll es sich dabei allerdings nicht handeln. So soll Grönnemark nur für diese eine Woche in Dortmund gewesen sein. Die Fans werden künftig aber definitiv ganz genau auf die Einwürfe ihrer Mannschaft achten.