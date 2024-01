Borussia Dortmund: Bundesliga startet wieder – alle BVB-Fans achten nur DARAUF

Jetzt müssen alle in Schwarz und Gelb liefern! An diesem Wochenende erwacht die Bundesliga aus ihrem Winterschlaf. Am Samstag (13. Januar) muss Borussia Dortmund zum SV Darmstadt reisen – und ist dort natürlich der haushohe Favorit (hier liest du mehr zum Spiel).

Eine Rolle, der Borussia Dortmund in der Hinrunde zuletzt nicht mehr nachkam. Aus den letzten acht Liga-Spielen gab es nur einen Sieg. Seitdem wurde viel diskutiert und gesprochen. Jetzt muss der Klub – vor allem für die Fans – zwingend Verbesserungen zeigen.

Borussia Dortmund: Gelingt der Umschwung?

Die Pfiffe, die nach dem letzten Spiel 2023 auf die Spieler des BVB niederprasselten, hat manch einer noch gut im Kopf. Dortmund hatte sich mit einem 2:2 gegen Mainz in die Winterpause verabschiedet, war abermals in alte Muster und in der Tabelle zurückgefallen. Dass man Stand jetzt die Champions League verpassen würde, kann auch der Gruppensieg in selbiger nicht mehr kaschieren.

Der Vizemeister braucht die Wende vom ersten Spiel des Jahres an. Dafür setzt man auf zwei Duos. Auf Spielerseite verpflichtete Borussia Dortmund Jadon Sancho und Ian Maatsen. Auf der Trainerbank kamen die Meisterhelden Nuri Sahin und Sven Bender dazu.

Fan schauen ganz genau zu

Gerade bei Letzteren werden die Fans gegen Darmstadt ganz genau hinschauen. Wie fügen sich Sahin und Bender an der Seitenlinie ein? Wie sieht ihre Kommunikation mit den Spielern, aber auch mit ihrem Chef Edin Terzic aus? Und vor allem: Sind Effekte im Spiel der Mannschaft spürbar?

Vor dem Jahreswechsel präsentierte sich Dortmund ein ums andere Mal taktisch limitiert und ideenlos. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres erwarten die Fans eine Weiterentwicklung und neue Impulse von außen. Nur mit einem Sieg gegen Darmstadt kann neue Euphorie entzündet werden.

Borussia Dortmund: Enttäuschung in Spanien

Dass das allerdings kein Selbstläufer wird, zeigen die Test-Ergebnisse aus dem Trainingslager in Marbella. Dort spielte der BVB gegen Alkmaar und Lüttich jeweils unentschieden – und zeigte die altbekannten Schwächen.

Terzic, Sahin und Bender hatten nun noch eine weitere Woche Zeit, um mit den Spielern neue Ansätze zu integrieren. Ob das gelingt? Das wird die große Frage sein, wenn Borussia Dortmund nach Darmstadt reist.