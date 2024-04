Borussia Dortmund: Drama um Ex-Stars! Großer Jubel dagegen beim BVB

Wer dachte, dass die Partie zwischen Borussia Dortmund und Atletico Madrid (4:2) schon dramatisch war, der erlebte direkt am nächsten Tag in der Champions League ein noch viel unglaublicheres Duell.

Mittendrin: Drei ehemalige Profis von Borussia Dortmund. Während zwei einen bitteren Abend erlebten, jubelte ein Ex-Spieler. Auch der BVB hat dabei ganz genau hingesehen und dürfte sich über das Ergebnis gefreut haben.

Borussia Dortmund: Drama um Ex-Stars

Es ist die wohl spannendste Champions-League-Saison seit Langem! Nachdem Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain schon am Dienstag spektakulär ins Halbfinale eingezogen sind, machte es Real Madrid um Ex-BVB-Juwel Jude Bellingham auf dramatische Art und Weise nach.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Terzic und BVB-Stars sprechen nach Sensation Klartext – „Alles andere wäre Quatsch“

Das Hinspiel zwischen den Madrilenen und Titelverteidiger Manchester City, bei dem die beiden ehemaligen Dortmunder Erling Haaland und Manuel Akanji spielen, ging schon furios mit einem 3:3-Unentschieden aus. Im Rückspiel führten die Königlichen bis zur 75. Minute, kassierten dann den Ausgleich. Nach 90 und anschließenden 120 Minuten wurde kein Sieger ermittelt. Es ging ins Elfmeterschießen.

Dort scheiterten zwei ManCity-Stars an Reals Torhüter Andriy Lunin. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte dann DFB-Star Antonio Rüdiger und führte damit Real Madrid ins Halbfinale der Champions League. Dort trifft der Rekordsieger der Königsklasse (14 Erfolge) auf den FC Bayern.

BVB jubelt über ManCity-Aus

Große Freude dürfte es auch in Deutschland und vor allem bei Borussia Dortmund gegeben haben. Denn nebenbei ist auch, wie gesagt, Bayern München ins Halbfinale eingezogen. Damit vergrößerte Deutschland den Vorsprung im UEFA-Ranking auf England. Die Tabelle führt Italien mit 18,428 Punkten vor Deutschland (17,643) und England (16,875) an. Die ersten beiden Verbände des Rankings erhalten in der kommenden Saison der Königsklasse, der ersten mit 36 statt 32 Teilnehmern, einen zusätzlichen Startplatz.

Durch das Aus von Manchester City und Arsenal gibt es kein englisches Team mehr im Halbfinale. Zudem können am Donnerstag (18. April) in der Europa League auch noch West Ham (0:2 im Hinspiel gegen Bayer Leverkusen) und der FC Liverpool (0:3 gegen Atalanta Bergamo) rausfliegen.

Mehr Nachrichten für dich:

Dann würde sich der Vorsprung noch weiter vergrößern. In der Bundesliga würde es bedeuten, dass auch der 5. Tabellenplatz für die Champions League reichen wird. Dort steht aktuell der BVB hinter RB Leipzig auf Rang vier.