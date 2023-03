Jude Bellingham: Warum ausgerechnet RB Leipzig einen Deal des BVB-Stars beeinflussen könnte

Kaum eine Personalie bei Borussia Dortmund ist so heiß diskutiert wie Jude Bellingham. Der 19-Jährige ist das Herz im Mittelfeld der Dortmunder, Top-Klubs stehen bei dem Youngster Schlange. Jetzt könnte ausgerechnet Liga-Konkurrent RB Leipzig Einfluss auf den Verkauf von Bellingham nehmen.

Jude Bellingham hat bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2025. Doch es bahnt sich ein vorzeitiger Abschied des Superstars an. Zahlreiche Vereine haben den englischen Nationalspieler ins Visier genommen – ganz vorne mit dabei: Real Madrid! Der spanische Rekordmeister könnte jetzt allerdings einen Rückzieher machen. Schuld ist der RB Leipzig.

Jude Bellingham bekommt Konkurrenz

Genauer gesagt ein Spieler von RB Leipzig. Wie die „Sport Bild“ berichtet, strecken die Königlichen ihre Fühler nicht nur nach Bellingham aus. Ebenfalls bei den Verantwortlichen in Madrid ganz oben auf der Transfer-Wunschliste: Josko Gvardiol (21)!

Und auch der Innenverteidiger ist, wie Bellingham, kein Schnäppchen. Von einer Ablösesumme von stolzen 100 Millionen Euro ist hier die Rede. Bereits vor der WM in Katar bekundete Madrid sein Interesse an dem Kroaten. Die Spanier informierten auch Gvardiols Berater. Das Interesse von Madrid löste bei dem Nachwuchs-Talent große Freude aus. Aber auch Chelsea pokerte mit und bot den Leipzigern bis zu 90 Millionen Euro – doch die lehnten ab! Die Engländer haben jetzt schlechtere Karten und selbst die Anfrage von Manchester City scheint für Gvardiol nicht so interessant zu sein wie das Angebot aus Madrid.

Jude Bellingham steht beim BVB vor dem Abschied. Foto: IMAGO / Team 2

Jude Bellingham oder Josko Gvardiol?

Doch klar ist: Madrid hat sowohl Interesse an Gvardiol als auch an Bellingham. Und auch Bellingham würde die 100-Millionen-Euro-Ablösegrenze überschreiten. Die Spanier haben sich allerdings eine Transfergrenze gesetzt und wollen nur für einen einzigen Spieler einen dreistelligen Betrag ausgeben.

Mehr News und Themen:

Und die Tendenz von Real geht wohl eher in Richtung Gvardiol, da der Verein auf der zentralen Verteidiger-Position für die Perspektive weniger stark besetzt ist als es im Mittelfeld der Fall ist. Doch Fakt ist: Entscheidet sich Real für Gvardiol und gegen Bellingham, wären immer noch genug Interessenten für den BVB-Star vorhanden. Darunter fast alle englischen Top-Klubs. Noch hat man in Dortmund allerdings Hoffnung: Wie die „Sport Bild“ schreibt, soll bald ein Gespräch zwischen den BVB-Bossen und der Bellingham-Familie stattfinden. Dann entscheidet sich, ob der Mittelfeldmann seinen Vertrag verlängert oder nicht.