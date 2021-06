Borussia Dortmund: Fans in Sorge um Jadon Sancho – was steckt hinter dieser Entscheidung?

Bei der EM 2021 treten die besten Spieler Europas gegeneinander an. Wir zeigen Dir die zehn teuersten Spieler mit dem höchsten Marktwert.

Diese Entscheidung überrascht! Viele Fans von Jadon Sancho, Star von Borussia Dortmund, waren beim ersten Spiel von England bei der EM 2021 fassungslos. Der 21-Jährige war nicht auf aufzufinden.

Jadon Sancho wurde beim ersten England-Spiel nicht berücksichtigt. Foto: Imago/ Shutterstock

Nicht in der Startelf, nicht auf der Bank – Gareth Southgate hatte den Flügelstürmer von Borussia Dortmund nicht für den Kader nominiert. Sofort sorgten sich die BVB-Fans um ihren Pokalhelden.

Borussia Dortmund: Jadon Sancho aus England-Kader gestrichen

26 Spieler hat jede Nation mit zur EM 2021 genommen, 23 davon gehören zu einem Spieltags-Kader. Ausgerechnet Star Jadon Sancho war einer der dreien, die auf der Tribüne Platz nehmen mussten.

Bei Borussia Dortmund und auch bei der EM 2021 gehört Jadon Sancho zu den Stars. Trotzdem sitzt er erstmal auf der Tribüne. Foto: dpa

Ist er verletzt? Hat er (wieder) Mist gebaut? Einen sportlichen Grund für die Nichtbeachtung können sich die Fußballfans eigentlich nicht vorstellen. Schließlich gilt Sancho als einer der wertvollsten Spieler des Titelkandidaten und sogar der ganzen EM 2021.

Doch genau diesen Grund führt Gareth Southgate an. „Leider kann ich nur 23 Spieler nominieren. Ich mag es auch nicht, Spieler bei einem Turnier aus dem Kader zu streichen. Das ist ihnen gegenüber nicht fair“, sagt der England-Coach.

Southgate verspricht: „Wir werden diese Spieler noch brauchen“

Aber er habe nunmal fantastische Optionen in der Offensive. Auf den Außenbahnen stehen ihm mit Marcus Rashford, Raheem Sterling, Phil Foden, Jack Grealish und Bukayo Saka gleich fünf hochgehandelte Stars zur Verfügung.

Trainer Southgate setzte beim ersten England-Spiel nicht auf Sancho. Foto: imago images/PA Images

Eine rein sportliche Entscheidung? Die Streichung des Stars von Borussia Dortmund kommt vielen Fans dennoch seltsam vor.

Immerhin verspricht Southgate: „Wir werden diese Spieler noch brauchen.“ Neben Sancho war der angeschlagene Harry Maguire und Linksverteidiger-Backup Ben Chilwell auf der Tribüne.

